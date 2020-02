Três vereadores concorrem ao cargo de vice-presidente da Câmara de Suzano. A eleição será feita pelos parlamentares na sessão ordinária de hoje(19), a partir das 18 horas.

Os vereadores que protocolaram documento manifestando o interesse em candidatar-se ao cargo foram Alceu Cardoso (Republicanos); José Alves Pinheiro Neto (PDT), o Netinho do Sindicato; e José Carlos de Souza Nascimento (PTB), o Zé Pirueiro.

O prazo para registro de candidaturas se encerrou ontem (18), às 16 horas. A vice-presidência ficou vaga depois que a vereadora Gerice Lione (PL), a esposa do Prefeito da Academia, renunciou, por motivos pessoais, à Presidência da Casa de Leis no dia 7 de fevereiro. Ela estava à frente do Legislativo desde janeiro de 2019 e ficaria no cargo até o final deste ano.

Por este motivo, o então vice-presidente, Joaquim Rosa (PL), assumiu o comando da Casa de Leis até o final desta legislatura, que termina em 31 de dezembro de 2020. De acordo com o Regimento Interno da Câmara de Suzano, a eleição para a escolha do novo vice-presidente deve ser realizada no máximo em 30 dias.

Pauta

Também estão na pauta da sessão ordinária de amanhã dois itens. O primeiro é uma moção de aplausos ao professor Gilberto Carlos da Conceição, de autoria do vereador Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van. A homenagem se deve às conquistas no 26º Troféu São Paulo de Karatê Interestilos, realizado em outubro de 2019, em que Conceição foi campeão na luta (kumitê) e vice-campeão no kata.

“O professor Gilberto, mais conhecido como Giba, atua intensamente na cidade de Suzano com projetos sociais, ensinando a arte marcial aos seus alunos, por meio de aprimoramento técnico, tático e, principalmente, fortalecimento mental e espiritual, com muita disciplina, perseverança, força de vontade e muita dedicação”, justifica Rogério da Van.

Também será votado na sessão o projeto de lei que institui o Dia de Santa Suzana no calendário oficial de eventos do município, a ser comemorado anualmente em 11 de agosto. A propositura é de autoria do parlamentar Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans.

“A proposta apenas formaliza o evento festivo realizado anualmente pelos devotos todo dia 11 de agosto, na igreja católica da Praça Papa João XXIII, no Sesc, com a participação de grande parte da população suzanense”, explica o vereador.

Fonte: Câmara Municipal de Suzano