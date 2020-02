A Secretaria de Cultura de Poá realizará o recreativo “Bloquinho na Praça”, das 15h às 22 horas, nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro, dentro da Praça da Bíblia (região central). Um projeto de resgate à cultura em nossa cidade, onde os foliões poderão brincar com muita diversão e alegria com as marchinhas e músicas tradicionais do Carnaval. Tudo com segurança e em um espaço para família poaense.



Segundo o secretário de Cultura, Mário Sumirê, o objetivo do “Bloquinho na Praça” é oferecer uma opção de lazer e entretenimento para as crianças neste Carnaval, com brincadeiras, música gostosa, onde todo mundo possa divertir. “A Cultura desenvolveu este evento com muito carinho e com diversas atrações. Um carnaval família e em um ambiente totalmente seguro dentro da Praça da Bíblia, que certamente será a alegria da criançada”, explicou.



No evento não será permitida a entrada de objetos que ofereçam risco à segurança, tais como garrafas de vidro, latas e bebidas alcoólicas. O público será submetido a uma revista com a remoção de objetos não autorizados. Dentro da Praça da Bíblia a festa também será acompanhada por segurança particular e agentes da Guarda Civil Municipal (GCM).



A Polícia Militar também vai dar apoio ao evento, realizando reforço na segurança e intensificando o policiamento na área externa da Praça da Bíblia e redondezas. Uma ação operacional foi planejada em conjunto pelas secretarias de Cultura e de Segurança Urbana e pela PM, para garantir a tranquilidade do público presente nos quatro dias da festa.



Outros eventos

A cidade contará no dia 21/2 com dois outros eventos. Às 9h acontecerá o “Carnaval da Saúde Mental”, com encontro na Praça Armando Rossi, na Vila Anchieta. A organização é do Fórum Regional da Saúde Mental. O bloco carnavalesco, organizado pelo Fórum, desfilara pelas ruas centrais de Poá. O grupo conta com a participação de pacientes da rede pública, profissionais da área de saúde e familiares.



Já no Cantinho da Melhor Idade (Alameda Pedro Calil, 100 – Centro), das 15h às 18 horas, será realizado o Baile da Melhor Idade, com muita música, festa e alegria, concurso de fantasias e a participação dos idosos do município.



Pontos facultativos

Ficam estabelecidos pontos facultativos nos órgãos da administração direta do município de Poá os seguintes dias: 24 e 25 de fevereiro de 2020, segunda e terça-feira de Carnaval; e 26 de fevereiro de 2020, Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 13 horas).



As disposições do decreto sobre os pontos facultativos não se aplicam aos serviços essenciais.



Veja o que abre e fecha nos dias 24 e 25 de fevereiro:



– Prefeitura

Fechada.



– Coleta de Lixo

Normal.



– Feiras Livres

Normal.



– Postos de Saúde

Fechados durante o feriado.



– Hospital Municipal

Atendimento normal, 24 horas.



Foto: Divulgação/Departamento de Comunicação de Poá