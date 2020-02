O Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos está com inscrições abertas para o curso “Delícias de Páscoa”. O cadastro poderá ser realizado nos dias 20 e 21 de fevereiro, no Centro de Integração Social (CIS), localizado no Centro.

Os alunos poderão encontrar nesta capacitação várias vertentes envolvendo chocolate, de onde sairão já conseguindo comercializar seus próprios produtos. Vale destacar que para participar da formação, é necessário ser morador de Ferraz e ser maior de 18 anos.

Nos dias 20 e 21, as inscrições serão feitas das 9 às 16 horas. No ato, é preciso apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e um quilo de feijão, arroz ou café ou um litro de óleo, que serão doados à famílias carentes do município.

O curso ocorrerá entre 3 e 12 de março. Será uma turma que terá as aulas das 8 às 12 horas no próprio CIS. O Fundo Social pede que o horário seja observado antes do interessado realizar a inscrição, pois muitos munícipes conseguem a vaga e depois não conseguem comparecer às aulas.

De acordo com a presidente do órgão, Bruna Carolina Chacon, filha do prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, a intenção é aproveitar a data comemorativa para incentivar a geração de renda. “Sabemos o quão difícil está o mercado de trabalho, e particularmente acho que qualquer oportunidade de capacitação ou geração de renda deve ser aproveitada. Por isso fizemos questão de trazer este curso novamente neste ano e esperamos que os ferrazenses se inscrevam e tomem o controle total de suas vidas financeiras”, afirmou Bruna.

O CIS está localizado na Getúlio Vargas, 199, no Centro.

Fonte: DeCom Ferraz