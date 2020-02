O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) já está com tudo pronto para o Carnaval. Com o tema “Carnavais do Brasil”, a folia começa oficialmente nesta sexta-feira (21/02) com a realização do Baile Abre Alas, o mais tradicional de Mogi das Cruzes e região do Alto Tietê. Também haverá duas sessões de matinês para a garotada e a Micareta CCMC Folia, voltada para os associados.

Na noite do Abre Alas, a animação começa a partir das 21 horas, no Salão Social “Wilson Cury”, com a apresentação da Orquestra Oscar Guzella, com marchinhas carnavalescas. Em seguida, a Banda Saint Paul anima os foliões com um repertório bem eclético e que promete não deixar ninguém parado. A diversão será complementada pelo DJ Rodrigo Dantas.

O Baile Abre Alas terá, a partir da meia-noite, a eleição dos melhores blocos, foliões mais animados e concurso de fantasias. De acordo com a Diretoria Social do CCMC, serão avaliados e premiados os blocos nas categorias: “mais animado”, “mais original” e o “mais luxuoso”. Também receberão prêmios o folião e a foliã mais animados e as melhoras fantasias nos quesitos “luxo”, “originalidade feminina” e “originalidade masculina”.

A noite também será agitada com a apresentação da escola de samba Estação Primeira de Brás Cubas, que vai composta da “Bateria Nota 10”, de passistas, destaques e o casal de mestre-sala e porta-bandeira.

Para que os foliões possam se divertir bastante e estarem bem alimentados, as opções de comida são crepe francês, tábua de frios, hambúrguer e caldos. Nas bebidas, haverá cerveja, drinks variados, destilados, refrigerante e água. Todos comercializados pelo bar próprio do CCMC.

O tema “Carnavais do Brasil” foi escolhido por Tatiana Moya, diretora do Departamento Social do CCMC, e representa todos os estilos de festividade folclórica do País neste período do ano, se transformando em uma homenagem à cultura brasileira, retratada com cenas do Carnaval do Rio de Janeiro, no Sudeste, do frevo do Recife (Nordeste), e do Boi-Bumbá, presente no Maranhão e na Amazônia, regiões Nordeste e Norte do país, respectivamente, entre outros.



Matinês

Duas sessões de matinês estão programadas pelo Clube de Campo: no domingo e na terça-feira de Carnaval (dias 23/02 e 25/02), com início às 15 horas, também no Salão Social “Wilson Cury”. A animação ficará por conta do DJ Rodrigo Dantas.

O menu para agradar a garotada e os adultos contará com hambúrguer, churros, pipoca, açaí, algodão doce, pastel e hot dog. Além de refrigerante e água. Assim como no Abre Alas, as matinês também contarão com concursos para eleger a fantasia “mais criativa”, “mais engraçada” e “mais colorida”, e a criança “mais animada”.



Micareta

E, repetindo a fórmula de sucesso do Carnaval do Clube de Campo, a Micareta CCMC Folia mais uma vez pede passagem, com realização programada para a terça-feira (25/02), das 17 às 22 horas, na Praça de Eventos “Francisco Pieri Neto”. O evento, que é gratuito e exclusivo aos associados, terá a decoração de Juliana Valim. Para degustação, os participantes poderão comprar crepe francês, tábua de frios, comida japonesa, hambúrguer e mini salgados. As bebidas são: cerveja, drinks variados, refrigerante e água.

Serão distribuídos aos foliões saquinhos de pó colorido – o chamado “pó holi”. Para deixar tudo mais divertido, os participantes e convidados devem estar usando roupas brancas. A animação musical ficará por conta da Banda Saint Paul e do DJ Rodrigo Dantas.

Fonte: Empresa Fiamini – Soluções em Comunicação / A serviço do Clube de Campo de Mogi.