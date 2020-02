O vereador José Carlos de Souza Nascimento (PTB), o Zé Pirueiro, foi eleito vice-presidente da Câmara de Suzano. A votação aconteceu na sessão ordinária de ontem (19) e o parlamentar recebeu 13 votos. Também estavam concorrendo ao cargo os vereadores Alceu Cardoso (Republicanos) e José Alves Pinheiro Neto (PDT), o Netinho do Sindicato. Antes do início da votação, Netinho retirou seu nome da disputa. O vereador Alceu recebeu cinco votos.

Zé Pirueiro agradeceu a confiança dos colegas parlamentares. “Quero agradecer a confiança dos nobres colegas que me elegeram como vice-presidente e afirmar que vou trabalhar junto com o presidente para fazer uma gestão focada no melhor para a nossa cidade”, afirmou. Ele também agradeceu ao presidente do PTB em Suzano, Claudinei Valdemar Galo.

A vice-presidência ficou vaga depois que a vereadora Gerice Lione (PL), a esposa do Prefeito da Academia, renunciou, por motivos pessoais, à Presidência da Casa de Leis no começo deste mês. Desta forma, o então vice-presidente, Joaquim Rosa (PL), assumiu o comando da Casa de Leis até o final desta legislatura, que termina em 31 de dezembro de 2020.

Tribuna

O vereador Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado, pediu atenção ao prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), para algumas ruas da região de Palmeiras. Ele explicou que há vias “totalmente intransitáveis” e que a situação estaria colocando em risco os alunos que utilizam transporte escolar. O vereador Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van, apoiou o pedido de Toninho e disse que algumas ruas da região da Casa Branca também estão assim.

O parlamentar Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Van, criticou o governo estadual e o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) pelo estado critico do Rio Tietê na região de Suzano. O vereador Alceu Cardoso (Republicanos) novamente reclamou sobre alguns servidores da administração municipal que estariam utilizando o cargo para a “pré-campanha deles”.

O vereador Netinho do Sindicato informou que o posto de saúde do bairro São José conta, agora, com um desfibrilador, uma maca ginecológica e uma balança pediátrica. Os equipamentos foram adquiridos com apoio do parlamentar. Ele aproveitou o tempo de discurso para elogiar o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo.

Aprovação

Os vereadores votaram e aprovaram três moções de aplausos. Sendo duas de aplausos e uma de repúdio.

A primeira foi destinada ao professor Gilberto Carlos da Conceição, de autoria do vereador Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van. A homenagem se deve às conquistas no 26º Troféu São Paulo de Karatê Interestilos, realizado em outubro de 2019, em que Conceição foi campeão na luta (kumitê) e vice-campeão no kata. A segunda moção, de autoria do vereador Lisandro Frederico (PSD) foi direcionada a suzanense Cindyfer Stephanie Emilio da Silva. El foi a terceira colocada no concurso Miss Teen América, realizado em Cuiabá, no Mato Grosso.

A terceira moção foi de repúdio, de autoria do vereador Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado, ao pacote de Reforma da Previdência Estadual (PEC nº 18/2019) e ao projeto de Lei Complementar Nº 80/2019, do governador João Doria (PSDB) que modifica o Regime de Previdência Estadual e retira direitos dos servidores estaduais.

Além disso, foi aprovado ainda o projeto de lei que institui o Dia de Santa Suzana no calendário oficial de eventos do município, a ser comemorado anualmente em 11 de agosto. A propositura é de autoria do parlamentar Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans.

Fonte: Câmara Municipal de Suzano