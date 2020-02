Mogi das Cruzes tem desfile de blocos e animação nos bailes dos clubes. Biritiba Mirim, Santa Isabel e Salesópolis também têm programação.

A sexta-feira (21) é sinônimo de alegria para os foliões do Alto Tietê. Várias cidades da região dão início ao carnaval com uma programação que reúne bandas e blocos em várias cidades.

Durante os quatro dias de folia, os moradores das cidades da região contam com uma programação intensa. Veja as atrações das cidades em todos os dias de carnaval.

Confira como vai ser a sexta-feira de carnaval no Alto Tietê

Biritiba Mirim

A animação nesta sexta-feira (21), fica por conta do DJ Pedro Hiago, às 20h, na Praça São Benedito, no Centro. De acordo com a Prefeitura, durante o carnaval só será permitida a comercialização de bebidas em latas. O desfile dos blocos começa no sábado a partir das 16h, com os blocos Filhinhos da Mamãe e do Esporte.

Guararema

A matinê de marchinhas na Vila de Luís Carlos começa nesta sexta-feira. A folia vai das 15h às 19h, na Estrada Municipal Argermiro de Souza, s/nº.

Já no sábado (22), tem desfile dos blocos Arueira e O Lindo e a matinê da Lourdinha, às 15h30, na Estação Literária.

Por: G1

A sexta-feira tem o desfile do Bloco dos Frenéticos que sai às 20h, do cruzamento das ruas Júlio Prestes e Barão de Jaceguai, terminando o desfile em uma casa noturna na Praça Norival Tavares.

O Suburbloco anima a primeira noite de carnaval no mesmo horário, mas no Largo Bom Jesus. Depois da concentração no Largo, os participantes vão circular por algumas ruas do Centro.

A Banda Algazarra toma conta da Vila Industrial às 19h, na Rua João Cardoso dos Santos.

O desfile dos blocos está marcado para terminar às 22h.

Poá

A festa na cidade começou pela manhã com o Carnaval da Saúde Mental às 9h, na Praça Armando Rossi na Vila Anchieta.

No período da tarde, das 15h às 18h, a alegria terá como endereço o Cantinho da Melhor Idade. O local terá o Baile da Melhor Idade com música e concurso de fantasias entre os idosos do município.

Santa Isabel

A folia começa às 20h, com o grupo Kurtindo Mais e DJ Eduardo Nunes na Praça Fernando Lopes (galeria).

Já na Praça da Bandeira no mesmo horário quem se apresenta é a banda Cocadas & Beijos e Fanfarrões. Samba, pagode e sertanejo é o tema na Travessa.

Na Avenida República tem a batucada abençoada com a bateria Bola de Neve às 20h.

Salesópolis

A folia começa com um grito de carnaval nessa sexta-feira, às 19h, na feira noturna da cidade. A festa terá como palco a Praça Padre João Menendes.

Carnaval nos Clubes

Clube de Campo

A folia no Clube de Campo (CCMC) começa com o tradicional baile Abre Alas nesta sexta-feira (21). Os convites já foram todos vendidos.

O tema do carnaval do Clube é Carnavais do Brasil. De acordo com Thaís Santana, diretora do Departamento Social do CCMC, o tema é uma referência a todos os estilos de festividade folclórica do País neste período do ano.

O evento terá animação da Orquestra Oscar Guzella, que inicia a noite dos foliões a partir das 21h, no Salão Social Wilson Cury, ao ritmo das tradicionais marchinhas.

A partir da meia-noite será realizado o concurso de fantasias, com premiação dos foliões caracterizados e os blocos que se destacarem na folia.

O Clube de Campo fica na Rua Duarte de Freitas, 133, Parque Monte Líbano, Mogi das Cruzes.

Vila Santista

A festa no Vila Santista tem início na sexta-feira com um baile de marchinhas. Para participar dos bailes noturnos jovens a partir dos 12 anos devem estar acompanhados de um responsável.

A entrada custa R$ 10, não sócio e sócio paga R$ 5. O baile começa às 22h e vai até 2h.

O Clube Vila Santista fica na Rua Doutor Edson Consolmagno, 150, Ponte Grande, Mogi das Cruzes.

Por: G1