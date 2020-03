O tipo de paciente que deve ser assistido na rede básica de saúde local ou no Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho, na Vila Corrêa, em Ferraz de Vasconcelos, ou seja, o papel de cada instituição no atendimento a população será debatido durante reunião na próxima terça-feira, dia 3, às 9h, na Câmara Municipal, no centro. O evento terá a presença do diretor-geral do Regional, Luiz Antônio do Nascimento e de gestores de postos de saúde.

Principal articulador da audiência, o vereador e presidente da Comissão Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo (CPSECLT) da Casa, Renato Ramos de Souza (Cidadania), o Renatinho Se Ligue acredita que o encontro será de suma importância para definir, de fato, qual é a verdadeira atribuição de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e a do Hospital Regional. Para ele, o munícipe precisa saber onde procurar o atendimento correto.

“Afinal de contas, é bastante comum o paciente ir até a um posto de saúde e lá ser orientado a buscar socorro no Regional e vice-versa. Enfim, o cidadão fica num autêntico jogo de empurra-empurra”, diz Renatinho. Além disso, o vereador avalia que esse tipo de ocorrência contribui para aumentar a superlotação e, ao mesmo tempo, o período de espera na UBS e no Dr. Osíris. Em resumo, em sua opinião, o processo não está correto prejudicando assim o paciente e afetando o atendimento em geral.

Renatinho Se Ligue adiantou ainda que durante a reunião, sobretudo, o diretor-geral do Hospital Regional, Dr. Luiz Antônio deverá abordar também o protocolo que vem sendo adotado para evitar a contaminação por coronavírus. De acordo com o vereador, o assunto desperta a preocupação de muita gente e, portanto, o morador necessita ser esclarecido de como proceder nessa situação. “Hoje, será que a nossa rede básica estar preparada para atender essa demanda?”, finaliza.

Por Pedro Ferreira