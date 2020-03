Pastor Nelson comemora emenda de 300 mil para Ferraz

O vereador José Nelson Ferreira (Republicanos), o Pastor Nelson, através do deputado estadual Altair Moraes (Republicanos), pleiteou e conseguiu uma emenda parlamentar de R$ 300 mil reais que beneficiará a cidade de Ferraz de Vasconcelos no tocante de obras de infraestrutura.

O nobre vereador comunica que a referida verba destinada ao município já encontra-se a disposição da Prefeitura. A liberação do dinheiro foi comemorada pelo vereador Pastor Nelson, o deputado estadual Altair Moraes e o prefeito da cidade, José Carlos Fernandes Chacon (Republicanos), o Zé Biruta.

Infraestrutura urbana se refere ao conjunto de serviços básicos indispensáveis a uma cidade, como asfaltamento, iluminação pública, serviços básicos de saneamento, escolas, UBS, entre outros.

Vale salientar que, a importância da Infraestrutura para uma sociedade beneficia todos os cidadãos através de elementos estruturais que ligam forma e função, impactando positivamente a economia de uma cidade.

Sempre atendo às necessidades e ao bem estar de toda a população, o Pastor Nelson agradece juntamente com o prefeito Zé Biruta o compromisso do deputado Altair Moraes para com a cidade de Ferraz de Vasconcelos.

Por assessoria do parlamentar