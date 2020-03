Portugal confirmou seu primeiro caso de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Nesta segunda-feira (2), autoridades de Saúde do país informaram que, além do caso confirmado, há ainda outro à espera de contraprova, ambos na cidade do Porto, norte do país.

A ministra da Saúde portuguesa, Marta Temido, disse em entrevista coletiva que o paciente diagnosticado com infecção pelo novo coronavírus é um médico que estava de férias na Itália. Temido explicou que o profissional de saúde de 60 anos não exercia sua função naquele país.

Outro caso, que aguarda uma segunda confirmação, é o de um homem de 33 anos – também do Porto – que esteve em Valência, cidade no oeste da Espanha com o maior número de registros da doença no país.

A União Europeia aumentou, na segunda-feira, o nível de risco por coronavírus no bloco de “moderado” para “alto”.

