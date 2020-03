Por assessoria do Dr. Rafú Jr

Os principais desafios da Saúde no Brasil são, dentre outras coisas, falta de médico, demora no agendamento de consultas e exames, humanização no atendimento, equipamentos sucateados e etc. Infelizmente, as pessoas são as principais vítimas de falta de Gestão e de Políticas Públicas eficientes, por parte dos governantes ou daqueles que detém o poder.

Desta forma, uma cidade que não oferece pelo menos o básico de Saúde Pública para a sua população, retira dos munícipes a dignidade de um serviço no qual tem seu direito garantido pela Constituição Federal.

Contudo, em inúmeros bairros do município de Ferraz de Vasconcelos, moradores estão organizando e trazendo o Mutirão da Saúde, projeto idealizado pelo jovem médico Dr. Rafú Jr, que desde 2015 realiza de forma gratuita consultas e exames para todos aqueles que padecem nas intermináveis filas de espera das UBS’s da cidade.

O Mutirão da Saúde oferece diversas especialidades, exames e entretenimento para as crianças. Através de um grupo de voluntários que, assim como o Dr. Rafú Jr, colocam-se no lugar daqueles e daquelas que sabem que ‘a Saúde não pode esperar’ e desta forma, conseguem resgatar a esperança, alegria e bem estar no coração do povo. O grupo já visitou diversos bairros de Ferraz, fazendo assim a diferença na vida de muita gente.

Graças a excelência do atendimento do Mutirão da Saúde, da humanização nas consultas, da empatia dos envolvidos e do tratamento diferencial e personalizado com cada paciente, o projeto caiu no gosto popular e agora cada vez mais, os próprios moradores solicitam o organizam o local para os atendimentos, bem como a divulgação da visita de Dr. Rafú Jr e sua equipe de colaboradores para aquela localidade em questão. Assim, o anseio popular de ter um atendimento médico de qualidade, junto com o Projeto Social do Mutirão da Saúde, garante aos que acreditam que o bem sempre prevalece em meio aos revés da vida, uma experiência de Solidariedade e Amor, munido sempre de Empatia.

A Senhora Maria da Silva, 48 anos, nascida e criada em Ferraz de Vasconcelos (Vila São Paulo) não segurava as lágrimas após realizar um exame de ultrassonografia, na qual esperava por mais de 2 anos ser chamada pela UBS que costuma frequentar. “O Mutirão da Saúde trouxe esperança para mim. Esse exame (ultrassonografia) eu não podia pagar e o jeito era esperar o povo do Posto de Saúde me chamar. Tem dois anos que eu espero e hoje essa espera acabou. Fui muito bem atendida por ‘Dr. Rafuzinho’. Obrigado meu Deus! Obrigado a todos desse Mutirão”, relatou emocionada a Ferrazense.

Para cada bairro visitado, o Mutirão da Saúde do Dr. Rafú Jr deixa um diferencial na vida de cada pessoa: a dignidade tão almejada por todos.