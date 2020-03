O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes, solicitou à Radial Transportes a retomada da circulação da linha 013 “Vila São Francisco”, antigo Raspadão, e a realização de estudos para implantação ou extensão de linha de transporte coletivo saindo do Jardim Nova Poá com destino ao Terminal do Kemel.



De acordo com Wilson Lopes, a linha 013 “Vila São Francisco”é uma necessidade apontada pelos moradores. “Principalmente pelos idosos, pessoas com mobilidade reduzida e trabalhadores que muitas vezes saem cedo de suas residências e chegam tarde após uma longa jornada de trabalho, e com o retorno da circulação dos coletivos os munícipes terão mais segurança e comodidade”, comentou.



Quanto à criação de uma linha de transporte coletivo saindo do Jardim Nova Poá com destino ao Terminal do Kemel, Wilson Lopes explicou que os ônibus preferencialmente devem passar pelo Hospital Guido Guida e Centro Municipal de Especialidades (ida e volta). “Tal solicitação vem sendo uma necessidade apontada pelos moradores do lado Sul do município, principalmente pelas pessoas que necessitam de um deslocamento direto e rápido ao hospital e ao CEME. Importante reforçar que nestas unidades temos um atendimento de aproximadamente 20 mil pessoas por mês”.



Ainda segundo Wilson Lopes, a função da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana é buscar alternativas para facilitar a vida da população e ele acredita na disponibilidade da Radial Transportes para atender as solicitações, já que as mesmas são demandas dos próprios munícipes.



“A participação da comunidade é importante, com sugestões de medidas que podem ser adotadas para a melhoria do transporte coletivo em nosso município”, concluiu Wilson Lopes.



Foto e Fonte: Divulgação/Departamento de Comunicação de Poá