O Hospital Municipal de Mogi das Cruzes promoveu o curso PALS – Pediatric Advanced Life Support, ou Suporte Avançado de Vida em Pediatria, para 31 profissionais da unidade. O PALS é uma capacitação teórica e prática da American Hearth Association preparada para médicos e enfermeiros com o objetivo de capacitá-los no atendimento de emergências pediátricas respiratórias, cardiovasculares, traumas e outras situações de urgência.

O Pronto Atendimento Infantil 24 horas do Hospital Municipal atende demanda espontânea e é referência no atendimento de crianças com patologias diversas e diferentes emergências pediátricas. “Nossos profissionais são qualificados e precisam estar atualizados para atender qualquer criança. O PALS é um curso de reconhecimento internacional que certamente irá contribuir para qualificar ainda mais o atendimento”, explica a coordenadora de Gerência Hospitalar de Mogi das Cruzes, Karla Crozera Simões.

Pensando nessa demanda e na necessidade de capacitação e atualização do cuidado, a capacitação foi realizada nos dias 29 de fevereiro e 1º de março, nas dependências do Hospital Municipal. O curso tem como objetivos principais: reconhecer as crianças em risco de parada cardiorrespiratória; enfatizar as condutas médicas necessárias para prevenir a parada cardiorrespiratória; desenvolver habilidades cognitivas e psicomotoras na ressuscitação e estabilização iniciais das crianças em falência respiratória, choque e/ou parada cardiorrespiratória.

Esse tipo de treinamento é de extrema importância nos processos do acolhimento ao paciente gravemente enfermo, garantindo segurança e qualidade no atendimento pediátrico e foi o primeiro curso PALS de nível internacional realizado no Hospital Municipal, iniciando um projeto de educação permanente na unidade. As aulas foram ministradas para 23 médicos e oito enfermeiros.

Secretaria de Saúde