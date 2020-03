Ferraz de Vasconcelos será sede de uma das fases da “Copa das Favelas”, torneio de futebol estadual que tem por objetivo incentivar a prática esportiva nas periferias, bem como valorizar os atletas de várzea. A abertura do campeonato ocorre no próximo dia 28, na capital paulista, e os jogos no município ferrazense ocorrerão em dias ainda a serem definidos, dependendo da tabela.

Na manhã de hoje, representantes de projetos sociais da cidade se reuniram com o titular da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Turismo e Qualidade de Vida, Francisco Pereira de Brito, para acertar os últimos detalhes. Segundo a equipe de trabalho, a próxima fase é a realização das peneiras para quem quiser participar da Copa, que ocorrerão nos dias 14 e 15 de março, na Vila Olímpica, na Vila Sophia, às 8 horas, para jovens do sexo masculino nascidos entre 2003 e 2006.

A fase estadual deve ser finalizada em 6 de junho. Os classificados nesta etapa do torneio devem ir para a fase nacional. Participarão 128 favelas e mais de 20 mil atletas em toda São Paulo.

De acordo com o secretário Francisco de Brito, o Dr. Tico, o interesse em levar Ferraz para a “Copa das Favelas” veio dos próprios projetos sociais do município e foi abraçado pela municipalidade. “Eles nos procuraram e em conversa com o prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, aderimos completamente este campeonato que com certeza valorizará os projetos, as periferias, os atletas e o trabalho realizado em conjunto, englobando sociedade civil e administração municipal”, afirmou Dr. Tico.

Inscrições

Os interessados em participar da “Copa das Favelas”, se atenderem aos requisitos de idade descritos acima, devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esportes para saber como proceder na inscrição. A pasta atende pelo 4674-7815 e está localizada na Avenida Rui Barbosa, 295, na Vila Romanópolis.

Fonte: DeCom Ferraz