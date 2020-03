O vereador aproveitou a ocasião para cobrar do secretário municipal da Saúde, Aloísio Lopes Priuli, a contratação imediata de um psiquiatra infantil

Por Pedro Ferreira



Como, na atualidade, a rede básica de saúde de Ferraz de Vasconcelos não conta com um psiquiatra infantil, o vereador Hodirlei Martins Pereira (Cidadania), o Mineiro, questionou a falta desse tipo de especialista na audiência pública para avaliar a aplicação de recursos na área da saúde, no tocante, ao terceiro quadrimestre de 2019, no dia 19 passado, na Câmara Municipal, no centro. Segundo ele, a ausência do profissional afeta o cotidiano de vários pacientes e de seus parentes ou responsáveis.

Por isso, Mineiro aproveitou a ocasião para cobrar do secretário municipal da Saúde, Aloísio Lopes Priuli, a contratação imediata de um psiquiatra infantil. Em resposta, o titular da pasta disse que o atendimento psiquiátrico de crianças acima de cinco anos está sendo feito por psicólogos qualificados no Ambulatório de Saúde Mental, no posto de saúde, na Vila Santo Antônio. Mesmo assim, o secretário prometeu estudar a reivindicação do vereador.

Extraoficialmente, o último psiquiatra infantil que trabalhou na unidade pediu exoneração do cargo, em maio de 2017. Com isso, na época, com a saída do médico quem passava por tratamento e não tinha dinheiro para pagar uma consulta particular ficou inclusive sem remédios por falta de uma simples receita médica. “Enfim, por sua enorme importância, a rede básica de saúde local não pode continuar sem prestar esse tipo de atendimento especializado”, pontua Mineiro.

Além disso, em parceria com o vereador, Renato Ramos de Souza (Cidadania), o Renatinho Se Ligue, ele pede a Prefeitura da cidade a criação do cargo de cuidador infantil nas escolas municipais. Para ele, a presença desse profissional é fundamental para o desenvolvimento físico e psicossocial da criança, já que o mesmo auxilia em fatores como, por exemplo, higiene, conforto, entretenimento, alimentação, mobilidade, saúde. Em suma, zela por sua integridade física, emocional e social.