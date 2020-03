A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos continua as obras na creche da Vila Santo Antônio, na Rua Tapiras, que ainda tem nome a ser definido, mas atenderá aproximadamente 120 crianças que tenham entre 0 e 3 anos. A construção deve ser finalizada em até dois meses, de acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano, Saneamento, Verde, Meio Ambiente e Habitação.

Por meio de parceria com a iniciativa privada, foram investidos pelo mesmo R$ 800 mil na obra, que foi levantada do zero. Agora, os tralhados no local encontram-se em fase de acabamento, sendo que a parte de alvenaria e estrutural já foram finalizadas.

A unidade contará com salas de aulas, solário, lactário, fraldário, sanitários para alunos, professores e para crianças com deficiência, área de banho e troca, berçário, copa, depósito para materiais de limpeza, lavanderia, cozinha, refeitório, despensa, área para carga e descarga, almoxarifado, secretaria, diretoria, sala de coordenação e pedagogia, sala dos professores, vestiário, playground, entre outros espaços, todos à luz das legislações vigentes.

Segundo o titular do Obras ferrazense, Antônio Carlos dos Santos Ferreira, trata-se de uma obra sofisticada, que atenderá todas as necessidades dos alunos e a demanda de crianças do bairro. “A obra é de extrema qualidade, com todas as salas necessárias para atender o cotidiano dos pequenos que estão em fase de crescimento e aprendizagem. Além disso, a abertura da nova unidade de ensino possibilitará a abertura de novas vagas na Educação”, afirmou Ferreira.



Fonte: DeCom Ferraz