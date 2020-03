A Secretaria da Mulher de Poá, o Instituto Rede Mulher Empreendedora, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Poá (CMDM) realizam no próximo sábado (14/3), a partir das 14 horas, o projeto “Ela Pode”, que conta com o apoio do Google e tem o objetivo de capacitar mulheres brasileiras, garantindo independência financeira e poder de decisão sobre seus negócios e vidas. A atividade acontecerá no Cantinho da Melhor Idade (Alameda Pedro Calil, 100, Centro) e as inscrições podem ser realizadas na Casa dos Conselhos, no CREAS, nos CRASs e na Rara Books Livraria & Café. As vagas são limitadas.

Segundo a secretária da Mulher, Jislene Barreto de Santana, a atividade é aberta a todas as mulheres e para se inscrever a interessada apenas precisará preencher uma ficha de inscrição. “O projeto ‘Ela Pode’ está empenhado em impactar positivamente a vida de mulheres em todo o País”.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Poá, Mildima Ferreira Lima, acrescentou ser uma honra receber esta linda iniciativa em Poá. “É uma grande oportunidade para as poaenses e tenho certeza que quem comparecer no evento não vai se arrepender”.

Mais informações: (11) 4639-8069 e (11) 94260-1785.

Ela Pode

O projeto oferece capacitações gratuitamente para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de acordo com as demandas apresentadas em cada região, com atenção especial para o Norte e Nordeste.

São abordados temas importantes para os desafios mais comuns na área do empreendedorismo e empregabilidade, tais como: comunicação, liderança, negociação, finanças, networking, marca pessoal e ferramentas digitais.

Onde se inscrever:



CASA DOS CONSELHOS

Rua Marina La Regina, 125, Centro

Telefone: (11) 4639-8069

Atendimento: Segunda à Sexta-feira

Horário de atendimento: 8:00 às 17:00

CREAS

Rua Fernando Pinheiro Franco, 168, Centro

Telefone: (11) 4638-9060 – (11) 4636-0468

Atendimento: Segunda à Sexta-feira

Horário de atendimento: 8:00 às 17:00

CRAS VILA JAÚ

Rua Gerônimo Maziero, s/n° – Vila Jaú

Telefone: (11) 4638-3025 / (11) 4639-2996

Atendimento: Segunda à Sexta-feira

Horário de atendimento: 8:00 às 17:00

CRAS SÃO JOSÉ

Av. Águas de São Pedro, 411 – Jardim São José

Telefone: (11) 4638-3834

Atendimento: Segunda à Sexta-feira

Horário de atendimento: 8:00 às 17:00

CRAS CALMON VIANA

Avenida Getúlio Vargas, 955, Calmon Viana

Telefone: (11) 4636-3932

Atendimento: Segunda à Sexta-feira

Horário de atendimento: 8:00 às 17:00

CRAS KEMEL

Rua Vitor Barbosa Guisar, 179, Cidade Kemel

Telefone: (11) 4636-5879

Atendimento: Segunda à Sexta-feira

Horário de atendimento: 8:00 às 17:00

RARA BOOKS LIVRARIA & CAFÉ

Rua Fernando Pinheiro Franco, 58, Centro

Telefone: (11) 4639-9470

Atendimento: Segunda à Sábado

Horário de atendimento: 10:00 às 19:00

Foto e Fonte: Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá