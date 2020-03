O prefeito de Poá, Gian Lopes, assinou na manhã de 10 de março, no Gabinete, o aditamento por mais 12 meses dos termos de parceria com entidades sociais do município, com repasse total de aproximadamente R$ 2 milhões. Foram contempladas a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Poá (Apae), Reino da Garotada de Poá, Instituição Assistencial Lar Mãe Mariana, Associação Grupo Esperança Crianças com Mãos e Mentes em Ação, Instituição Cristã Beneficente Verdade e Luz e Aldeias Infantis SOS Brasil.

Os recursos serão destinados para execução de projetos e serviços socioassistenciais que certamente contribuirão para melhoria de qualidade de vida dos poaenses. A reunião foi acompanhada pelos secretários de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves, pelo chefe de Gabinete, Rogério Tarento e pelos diretores de Assistência Social, Leonice Ramos Ferreira e da Administração, Adans de Souza Camargo.

“É muito gratificante participar deste ato de assinatura dos termos de parceria com entidades que realizam um trabalho essencial na nossa cidade. Estas ações compartilhadas entre a administração e a sociedade civil é que trazem importantes resultados amenizando as situações de desigualdade social que enfrentamos em nosso País”, comentou o prefeito Gian Lopes.

Importante destacar que estes serviços serão ofertados as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves, agradece a parceria com as entidades. “É de grande importância esta parceria com as entidades que acabam contribuindo com execução de serviços de obrigação do município. Mesmo contando com um cenário de cortes de verbas em todo nosso País, e especialmente no município de Poá, priorizamos e garantimos o repasse municipal para todos nossos serviços. Enfim só temos que agradecer e parabenizar as entidades pelo trabalho de excelência que vem sendo desenvolvido em nossa cidade”.

Foto e Fonte: Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá