Por Redação

Na última segunda-feira, 09 de março, a professora Ferrazense Priscila Gambale concluiu com júbilo a deseja de sua dissertação de Mestrado pela PUC – SP na Área de Educação.

Muito feliz e emocionada Priscila Gambale destacou a importância desta conquista Acadêmica. “Com muito orgulho, com muita dedicação, com muito esforço hoje comemoro tudo que enfrentei, tudo o que eu passei e tudo o que aprendi. E o que eu aprendi? Além dos conhecimentos acadêmicos, além das trocas, além das reflexões, além de acreditar na importância da formação, aprendi que devo militar e inspirar outras pessoas a conquistarem seus espaços, seus sonhos e seus projetos”, declarou Priscila.



A Educadora também aproveitou a ocasião para agradecer a todos que contribuíram para esta conquista: “agradeço a todos que participaram e contribuíram para a minha formação, aos professores que foram fundamentais para a minha aprendizagem, agradeço a minha família que sempre me apoia nos meus sonhos, agradeço aos meus amigos pelas trocas e incentivos, agradeço principalmente a Deus por sempre me guiar, me acompanhando nos meus caminhos e me dando força para vencer”.



Por fim, Priscila Gambale deixou uma mensagem de otimismo e esperança para o povo Ferrazense: “tive a oportunidade de conquistar o meu espaço, agora devo retribuir ajudando a outras pessoas conquistarem os seus espaços também”, concluiu a professora.