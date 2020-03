Nesta sexta-feira (13/3), a Secretaria de Saúde realizará uma ação preventiva na Avenida Antônio Massa, muito utilizada por poaenses e moradores da região para prática de atividades físicas como caminhada e corrida. A ação tem o objetivo de colaborar para a promoção da saúde da comunidade.

Segundo a secretária de Saúde, Flávia Verdugo, uma tenda será disponibilizada, das 17h às 20 horas, para a realização de avaliações com a equipe da pasta. “Disponibilizaremos uma tenda da Saúde, onde fisioterapeutas farão avaliação da pisada na caminhada e na corrida, além de orientações de alongamento no pré e pós atividades. Os profissionais também farão avaliação postural”.

Ainda de acordo com Flávia, a ação é uma forma de incentivar a prática da atividade física, e a corrida e a caminhada são modalidades acessíveis para todos. “Existem muitos benefícios que a corrida pode trazer, como o aumento do gasto calórico e do metabolismo, que auxiliam no emagrecimento, redução do colesterol, fortalecimento do miocárdio, além do auxílio no controle da hipertensão cardíaca e melhora da circulação sanguínea”.

Foto e Fonte: Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá