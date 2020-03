Ferrazenses que têm entre 15 e 19 anos de idade ainda podem se vacinar contra o sarampo até a próxima sexta-feira, 13 de março. A Prefeitura de Ferraz está em campanha desde 10 de fevereiro e encerra nesta semana a intensificação da dose direcionada a este público. Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e unidades da Estratégia da Saúde da Família (ESFs) oferecem a dose de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

A cidade já vacinou aproximadamente 150 pessoas nesta faixa etária, mas espera a maior adesão por parte dos munícipes, afinal já são dois casos positivos da doença desde o começo do ano da cidade e o objetivo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é a prevenção e a diminuição dos números se comparado ao ano passado, que registrou 79 casos positivos de sarampo.

No ato de imunização, é necessária a apresentação do RG. Se o morador possuir a carteirinha de vacinação, também deve apresentar ao agente de saúde.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, espera a adesão por parte dos munícipes e a consciência da importância de se estar protegido contra o sarampo. “Esta semana é mais uma oportunidade para que o público-alvo procure nossos serviços para se vacinar contra o sarampo, que inclusive já estava erradicado no Brasil e infelizmente voltou com força. Esperamos que nossos números sejam bem menores do que o ano passado e ressaltamos que só estaremos protegidos com a vacina”, afirmou o chefe do Executivo ferrazense.

Fonte: DeCom Ferraz