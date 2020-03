Por: Redação

Munido de dados oficiais sobre os investimentos das esferas Federal, Estadual e Municipal das 10 cidades do Alto Tietê, na área de Assistência Social, o jornalista Jairzinho Ambrósio constatou que em Ferraz de Vasconcelos, cidade esta que tem um orçamento anual (2019) de R$ 327.619.400,00, sendo que R$ 15.205.969,00 foram destinados para investimentos municipais no âmbito Social, frente aos repasses do Estado de R$ 740.161,20 e do Governo Federal, um montante de R$ 1.700.188,81. Desta forma, o município de Ferraz arca com cerca de 80% nas ações de cunho Social, com isso, o prefeito Zé Biruta custeia o valor de R$ 12. 765.619,01 correspondente a 4,64% do orçamento para a Pasta da Assistência Social.

Por este motivo, no dia 12 de março, a convite do jornalista e apresentador Jairzinho Ambrósio, o programa Bom Dia Ferraz da TV Cenário recebeu como entrevistado o Secretário Municipal de Assistência Social

Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, o senhor Rodrigo de Freitas Siqueira.

Na ocasião, o nobre Secretário fez um balanço de sua gestão à frente a Pasta, no atual Governo Municipal.

Relatório das ações realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social até março/ 2020

Iniciamos os trabalhos na Secretaria Municipal de Assistência Social em 2017 e desde então, conseguimos alcançar grandes e importantes avanços buscando a efetivação do SUAS no Município:

2017:

• Regularização dos 06 núcleos de SCFV para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos- 100 vagas cada;

• Ampliamos os 6 núcleos para os adolescentes de 15 a 17 anos e 11 meses, até então os serviços atendiam somente até 14 anos de idade .

• Criamos grupos de trabalho onde pudemos construir e oficializar os fluxos e procedimentos para os serviços socioassistenciais do Município;

• Regularização da oferta dos benefícios municipais (Programas de transferência de renda) Bolsa Emergencial e Renda Mínima.

2018:

• Implantação de 02 núcleos do SCFV para idosos nas regiões do Centro e Vila Margarida com 50 vagas cada;

• Implantação de 01 núcleo do SCFV para jovens e adultos (18 a 59 anos) com 50 vagas;

• Implantação e regularização do Acolhimento Institucional para Idosos e transformamos o serviço de Casa de Passagem para pessoas em situação de rua em Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias;

• Capacitação para os profissionais, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Gestão e os profissionais dos 09 núcleos do SCFV (C A, J A e idosos);

• Aquisição de 01 veículo para execução dos serviços;

• Contratação de empresa especializada para execução dos serviços do Cadastro Único para Programas Sociais;

• Contratação de empresa especializada para execução dos serviços do PETI;

• Parceria com SENAC para a oferta de cursos de geração de renda direcionados aos munícipes atendidos nos nossos equipamentos;

• Parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social realizamos capacitação para os profissionais de toda rede de atendimento e garantia de direitos de crianças e adolescentes;

• Contratação de empresa especializada para a oferta de cestas básicas.

• Aquisição de bens permanentes para os equipamentos da Assistência Social (computadores, data show, tela de projeção, entre outras)

2019

• Capacitação para profissionais, CRAS, CREAS e SMAS, sobre produção de relatórios técnicos e trabalho social com famílias;

• Aquisição de 01 veículo para execução dos serviços;

• Parceria com a APAE São Paulo para capacitação dos profissionais de toda rede de atendimento, com tema Deficiência intelectual, cidadania e prevenção à violência;

• Construção da normativa que orienta a execução do serviço de acolhimento para crianças e adolescentes;

• Construção de normativa para atendimento de adolescente apreendidos em ato infracional;

• Solicitamos a criação dos cargos de orientador social, assistente social e psicólogo social;

• Solicitação de concurso público objetivando reestabelecer as equipes mínimas dos equipamentos da Assistência Social.

• Aquisição de bens permanentes para os equipamentos da Assistência Social (impressoras)

• Locação de impressoras.

• Aquisição de bens permanentes para o PETI (computador, notebook, tela de projeção e data show)

2020:

• Implantação de 01 núcleo do SCFV para jovens e adultos (18 a 59 anos) com 50 vagas;

• Implantação de 02 núcleos de SCFV para crianças e adolescentes com 100 vagas cada.