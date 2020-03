A cidade de Ferraz de Vasconcelos possui, na atualidade, 1.510 crianças fora da rede de atendimento educacional em idade de creche, ou seja, de zero a três anos. A informação oficial consta da resposta a um requerimento do vereador, Renato Ramos de Souza (Cidadania), o Renatinho Se ligue aprovado, por unanimidade, no mês passado. Antes disso, especulava-se em torno de quatro mil crianças à espera de uma vaga.

No documento, a Secretaria Municipal da Educação informa que em dezembro de 2019, a lista de espera em creche encontrava-se com 3.382 nomes cadastrados, porém, após o departamento de demanda da pasta fazer um processo de filtragem, o sistema descobriu 548 candidatos em duplicidade que foram eliminados. Com isso, até o final do ano anterior, o número real era de 2.834 crianças.

Em compensação, depois de ingresso de novos alunos no atual ano letivo, esse percentual de vagas foi reduzido para 1.510 citado acima. Além disso, a Secretaria Municipal da Educação garante que não tem medido esforços para o atendimento da demanda reprimida investindo desta maneira em reformas e ampliações e adequações de prédios. No momento, a Prefeitura constrói em parceria com a iniciativa privada uma creche para atender 120 crianças, na Vila Santo Antônio.

O objetivo, então, de acordo com o órgão, será em parcerias de chamamento público proporcionar a criação de aproximadamente 568 novas vagas em creche até o término da atual gestão. A pasta acrescenta ainda que como o sistema de inscrição é online permanecendo aberto por 24 horas durante todo o ano, ocorre uma grande oscilação de informações dependendo, portanto, do período da coleta.

Crítico

Além de criticar a falta de vagas em creche, na cidade, o vereador Renatinho Se Ligue também tem cobrado com insistência a entrega de material didático e de uniforme escolar. Além disso, o parlamentar costuma fazer vistorias periódicas nas unidades de ensino locais para fiscalizar os serviços de manutenção em geral. Abertamente, ele tem afirmado que a maioria dos trabalhos de conservação de prédios escolares apresenta péssima qualidade.

Fonte: Pedro Ferreira