Por Junior dos Anjos

Na última quinta-feira, 12 de março, o Programa Bom Dia Ferraz da TV Cenário, recebeu Lúcio Botelho, mais conhecido como Neguinho da Vila. O mesmo orgulha-se em dizer que ‘é nascido e criado em Ferraz de Vasconcelos, há 45 anos’. O mesmo é morador do bairro Vila São Paulo.

O apresentador e jornalista Jairzinho Ambrósio, conduziu a entrevista com bastante maestria, no qual o entrevistado bastante à vontade respondeu aos questionamentos do âncora do Tele Jornal.

Neguinho da Vila, fez uma retrospectiva de como era o bairro Vila São Paulo, de Ferraz, na época de sua infância e frisou os trabalhas realizados por ele nos últimos 20 anos em favor aos munícipes daquela comunidade.

O entrevistado também mostrou-se preparado nos assuntos de Políticas Públicas, tais como: Segurança, Saúde, Educação, Iluminação, Asfaltamento, Zeladoria, dentre outros.

Durante a entrevista, Neguinho da Vila, demonstrou o seu anseio em colocar o seu nome à disposição como pré-candidato a vereador, uma vez que o mesmo observa a necessidade de um representante do povo que consiga ver, enxergar e sentir na pele as necessidades dos moradores de Ferraz de Vasconcelos. A empatia (colocar-se no lugar do outro) deve ser a bússola daquele que pretende representar o povo através da vereança.

Neguinho também teceu alguns comentários sobre alguns pré-candidatos a prefeito por Ferraz de Vasconcelos.

Vale salientar que, em nenhum momento o entrevistado se furtou em responder as perguntas e/ou questionamentos dos apresentadores. Ao final da entrevista, ao falar da cidade de Ferraz de Vasconcelos, da sua família, amigos e correligionários, ele não conseguiu segurar as lágrimas tomado de intensa emoção por almejar mudanças e dias melhores para o município.

Confira na íntegra a entrevista de Neguinho da Vila ao programa Bom Dia Ferraz, pela TV Cenário, na página do Facebook.