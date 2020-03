O Dia Internacional da Mulher comemorado, em 08 de março, foi o mote do discurso da vereadora, Roseli Aparecida Messias Ferreira (Republicanos), a Rose Fitness na sessão ordinária, na segunda-feira, dia 9. Aliás, a única mulher com assento na atual composição da Câmara Municipal, a parlamentar fez questão de destacar a importância da referida data no dia a dia da mulher em geral.

Segundo ela, ao contrário de outros eventos, a data festejada mundialmente no dia 08 de março não é comercial e, sim, de luta por mais igualdade na sociedade, ou seja, serve como um momento de reflexão do papel não apenas da mulher, mas de todos no mundo em que vivemos. Ainda, de acordo com a vereadora, trata-se de uma batalha permanente por mais espaço em todos os segmentos.

Na visão dela, apesar das diferenças que ainda existem entre homens e mulheres como, por exemplo, na questão salarial, a mulher deve lutar sempre para ocupar qualquer posição de destaque no mundo moderno. “Nós mulheres não somos um ser frágil como costumam rotular. Enfim, mesmo com a dupla jornada ou até mais, já que cuidamos da casa e trabalhamos nunca vamos desistir dos nossos sonhos”, diz.

Frequentadora de um ambiente político predominantemente masculino, Rose Fitness aproveitou a sua fala para incentivar a pré-candidatura de mulheres a vereança e ao Palácio da Uva Itália, na Vila Romanópolis, nas eleições municipais, em outubro do corrente. Para ela, a política precisa da presença feminina para equilibrar as forças e, ao mesmo tempo, mostrar que a mulher é tão capaz quanto o homem.

Origem

O Dia Internacional da Mulher surgiu, em 1909, nos Estados Unidos. Na época, as mulheres protestaram contra a jornada excessiva de trabalho e por melhores salários. Na prática, elas lutaram por mais qualidade de vida. Além disso, as mulheres também brigaram por direito ao voto. “Portanto, a maioria dessas reivindicações foi conquistada ao longo de décadas, no entanto, o assunto salário continua atual”, finaliza Rose Fitness.

Fonte: Pedro Ferreira