O prefeito de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, convocou uma reunião na manhã de 16 de março, com todo o secretariado para definir as medidas que serão tomadas pela administração frente ao coronavírus, visando ações de prevenção e proteção, e ainda para decretar situação de emergência em saúde pública. Foi instituído um comitê composto por todos os secretários municipais, pelo diretor de Comunicação Social, Fernando Felippe, por uma equipe da Saúde da cidade e presidido pelo chefe do Executivo ferrazense, que deverá direcionar as ações neste sentido. Atualmente Ferraz possui dois casos confirmados do Covid-19.

Um dos pontos mais discutidos na reunião foi em relação às aulas da rede municipal. Ficou decidido que elas deverão ser totalmente suspensas a partir de quarta-feira, 18, por pelo menos 15 dias, renováveis se necessário. A paralisação se refere aos alunos, mas as equipes administrativas e professores também deverão parar, fazendo revezamento para apenas prestar informações nas unidades se for preciso, além de ficarem à disposição da Saúde caso seja necessário o apoio no atendimento à população. As bibliotecas da cidade, que são geridas pela Educação, também serão fechadas

Além disso, pelo mesmo período, a Secretaria Municipal de Assistência Social suspenderá os serviços e visitas nos equipamentos de convívio e fortalecimento de vínculos para idosos, crianças, jovens e adultos. As oficinas de artes, dança, música, etc., tanto do Centro de Arte e Cultura (CAC), como do Centro de Arte e Esporte Unificados (CEU), da Secretaria Municipal de Cultura, também serão paralisadas a partir de quarta-feira, bem como as oficinas em todos os equipamentos da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Turismo e Qualidade de Vida. Seguindo recomendações federais e estaduais, eventos públicos com aglomeração acima de 50 pessoas também estão cancelados. A orientação é a mesma para eventos particulares marcados para ocorrer no município.

Já por parte da Saúde ferrazense, há a suspensão do gozo de férias para os servidores à critério da pasta. Os que estão em período de recesso poderão ser convocados para prestar reforço aos atendimentos. A Vigilância Sanitária deverá fechar todas as tabacarias do município nos próximos dias, pois estes estabelecimentos são os de maior risco da disseminação do contágio, segundo a pasta, sendo que os proprietários que não seguirem a recomendação estarão sujeitos à multa.

No âmbito administrativo, os atendimentos ocorrerão apenas se forem de urgência, sendo feita uma triagem na porta da Prefeitura ou agendamento em contato com a própria secretaria desejada por telefone. As secretarias de Fazenda e Assuntos Jurídicos suspenderão prazos de processos administrativos e ainda prorrogarão a data de vencimento de taxa e impostos, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), apesar deste poder ser emitido de forma online pelo site oficial da Prefeitura (http://ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/). Nos canais de comunicação da municipalidade, boletins diários com dados sobre o coronavírus no município também deverão ser providenciados.

Vale destacar que serviços essenciais, feiras livres e obras continuam sendo realizadas normalmente em Ferraz. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, nesta semana começaria a entrega de uniformes e kits de materiais para os mais de 20 mil alunos da rede, mas com as paralisações, esta ação deve ocorrer imediatamente quando as aulas retornarem. Os meios de transportes continuam rodando, sendo as concessionárias dos serviços, táxis e outros meios orientados pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, principalmente no que tange a limpeza dos veículos.

De acordo com o prefeito Zé Biruta, é preciso que a população também se posicione para que as ações produzam resultados efetivos. “Nós tínhamos que nos posicionar e definir as melhores e mais eficazes medidas para proteger e tentar prevenir a população contra o coronavírus. Somos uma nação forte, que com certeza passará por mais esta luta, mas precisamos ser consciente dos riscos, seguir as recomendações necessárias e cuidarmos um dos outros. Contamos com cada morador”, afirmou o chefe do Executivo ferrazense.

Recomendações

A Secretaria de Saúde de Ferraz recomenda expressamente que os seguintes hábitos sejam criados para a prevenção contra o coronavírus: lavar as mãos de forma frequente, utilizar álcool em gel, evitar aglomerações, quando tossir colocar o braço em frente a boca, etc. A pasta ainda ressalta que casos comuns de gripe não devem ser levados até postos de saúde e hospitais, mas apenas quando surgir febre alta e dificuldade de respirar.



Fonte: DeCom Ferraz