Por Junior dos Anjos

Após a ameaça “invisível” do coronavírus assolar o mundo com casos positivos da doença e mortes confirmadas pela mesma, inclusive no Brasil; a Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta a população a tomar medidas simples, porém benéficas, ao combate do Covid-19. O uso do álcool em gel e a higienização das mãos são de suma importância para a prevenção do vírus.

Fato comprovado pelo Ministério de Saúde do Brasil e, possivelmente, em vários órgãos de Saúde a nível mundial é que: muitas pessoas não sabem higienizar as mãos de forma correta e eficaz.

O ato de lavar as mãos não previne apenas o coronavírus, mas de inúmeras doenças provindas de vírus e bactérias. Por esta razão, confira as dicas desta matéria para a forma correta de higienização das mãos, conforme sugere a OMS.