A Prefeitura de Suzano anunciou na segunda-feira (16/03) uma série de medidas preventivas contra a transmissão do novo coronavírus (Covid-19) no município. Entre as ações está a paralisação gradativa das aulas na rede municipal de ensino, bem como a indicação do trabalho remoto aos servidores com mais de 60 anos, gestantes e mães com filhos de até um ano de idade. Na Saúde, a administração implementou um comitê para estratégias de contingência do vírus na cidade.

As medidas administrativas foram definidas durante reunião do prefeito Rodrigo Ashiuchi com o vice Walmir Pinto, secretários, diretores e outros colaboradores realizadas na manhã do último domingo (15/03) e constam do decreto municipal nº 9.432/2020, publicado na tarde desta segunda-feira.

A interrupção definitiva das aulas na rede municipal ocorrerá nesta quarta-feira (18/03). Os alunos não serão prejudicados com faltas. Nos dias subsequentes (19 e 20/03), os colaboradores da pasta deverão realizar o planejamento de ensino. Já a partir da próxima segunda-feira (23/03), a prefeitura vai seguir as orientações do governo do Estado quanto à antecipação de férias e recessos.

Por parte da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, as famílias em situação de vulnerabilidade receberão kit de limpeza e cestas básicas, como forma de repor a merenda escolar. Uma força-tarefa está trabalhando para identificar estas famílias – não será preciso procurar a pasta ou se cadastrar para receber o benefício.

Na Saúde suzanense, o Comitê de Prevenção ao Coronavírus já define estratégias de contingência, sendo que um protocolo de atendimento foi adotado para oferecer subsídios no acolhimento ao público. Já o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) se empenha em solicitar ao Estado leitos nas unidades hospitalares da região. Em Suzano, as cirurgias eletivas foram suspensas, assim como as férias e as licenças dos servidores da Saúde. Novos profissionais também serão contratados.

Com exceção dos funcionários da Saúde, Segurança e Assistência Social, todos os demais funcionários com mais de 60 anos, gestantes e mães de crianças de até um ano de idade serão liberados para o trabalho remoto, em casa. No Transporte, a pasta responsável reforça a limpeza nas linhas municipais, bem como promove orientação aos taxistas e aos funcionários do transporte intermunicipal e escolar.

Aglomerações

A fim de se evitar aglomerações, todas as atividades desenvolvidas em equipamentos públicos, como, por exemplo, na Arena Suzano e no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, foram suspensas pelas Secretarias Municipais de Cultura e de Esportes e Lazer. O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e o Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti também suspenderam os cursos e oficinas. As unidades permanecerão fechadas até segunda ordem.

O Parque Max Feffer fica apenas com as pistas de caminhada liberadas. O Viveiro Municipal Tomoe Uemura permanece aberto para visitas, exceto em grupos. Vale lembrar ainda que as festividades relativas ao aniversário de Suzano, que ocorreriam em abril, foram canceladas. De maneira semelhante, a Secretaria Municipal de Governo dialoga com entidades religiosas, associações e outras organizações para o cancelamento de eventos e ações com aglomeração de público. Todas as solenidades de entregas e inaugurações promovidas pela administração também estão suspensas.

Os empresários e comerciantes da cidade podem contar com o amparo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego para orientações sobre atendimento, linhas de crédito e trabalho à distância (home office) entre outros impactos trazidos pelo Covid-19.

Serviços mantidos

Já os serviços essenciais serão mantidos, tais como urgência e emergência em Saúde, guarda e proteção patrimonial, limpeza urbana, coleta de lixo, velório e sepultamento. As feiras livres e o atendimento no Centro Unificado de Serviços (Centrus), por enquanto, também seguem normalmente conforme as devidas orientações de higiene e etiqueta respiratória entre os usuários e funcionários.

Nos próximos dias, a administração municipal colocará no ar um hotsite atualizado com todas as informações oficiais e medidas tomadas pela prefeitura no enfrentamento ao coronavírus. De acordo com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a informação é aliada essencial neste momento. “Peço a compreensão de todos para que sigam as recomendações, evitando aglomerações e observando os protocolos de higiene. Precisamos da colaboração de todos neste período, pois somente assim vamos superar essa problemática mundial”, finalizou.

Até o momento, já foram registrados 27 casos de moradores de Suzano com suspeita de terem contraído o novo coronavírus, dos quais sete já foram descartados e 20 ainda estão em análise laboratorial.

Crédito das fotos e Fonte: Paulo Pavione/Secop Suzano