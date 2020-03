Sem poder treinar no Ginásio Hugo Ramos e na academia, os jogadores do Mogi das Cruzes Basquete realizarão trabalhos individualizados em suas casas nesta semana por conta do coronavírus. A decisão foi tomada na segunda-feira (16), após a Liga Nacional de Basquete suspender os jogos do NBB (Novo Basquete Brasil) em razão da pandemia.



“Nós estamos seguindo normas da OMS (Organização Mundial da Saúde). Antes do jogador, do técnico, da equipe e do torcedor vêm o ser humano e a saúde. Sem saúde não fazemos nada! Então, para preservar e manter isso, nós estamos abrindo mão dos treinos em função das restrições. Eu, com 44 anos de carreira como jogador e técnico, nunca vi uma pausa assim e acredito que ninguém viu. É novidade para todo mundo e é muito ruim, porque todos irão perder treinamento. Não sabemos quanto tempo ficará parado e, na volta, ainda tem a parte técnica/tática, ritmo de jogo. Então, é uma incógnita. Infelizmente aconteceu isso, não só em Mogi ou no NBB, mas no mundo todo. É um momento de resguardo e de preservar a saúde para depois pensarmos em cada situação”, reforça o técnico Guerrinha.

Com a paralização das atividades coletivas, o preparador físico da equipe, Eric Ruiz, precisou adaptar os treinamentos dos atletas para a manutenção do trabalho físico em casa. “Nós interrompemos os treinos até segunda ordem. O grupo está ficando em casa, sem sair, ir ao ginásio ou para a academia. Estou distribuindo o material para eles e vamos planilhar treinos para que possam fazer em casa mesmo, como um treino e manutenção. Temos nos falado todos os dias pelo grupo no Whatsapp e agora vamos esperar a Liga em relação à retomada da competição para ver o que vai acontecer”, ressalta Eric Ruiz.

CLASSIFICAÇÃO NBB

Faltando apenas cinco jogos para o fim da fase regular e início dos playoffs, o Mogi Basquete está na quinta colocação, com 16 vitórias em 26 jogos, atrás de Minas (4º), São Paulo (3º), Franca (2º) e Flamengo (1º). Assim que o campeonato for normalizado, os mogianos enfrentarão Bauru, São Paulo, Pato Basquete e Rio Claro, respectivamente.

INGRESSOS

O torcedor que já comprou o ingresso para os jogos contra Bauru e São Paulo pode trocar para a próxima partida no Hugão, quando tudo estiver normalizado, ou pedir o reembolso. Se comprou pelo site deve entrar em contato com a Total Ticket pelo telefone (11) 98821-9026. Os que adquiriram no quiosque no Mogi Shopping devem ir com o bilhete à secretaria do clube no Hugão para receber o reembolso.

Fonte: COMUNICAÇÃO • MOGI BASQUETE