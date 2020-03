A sessão ordinária da Câmara de Suzano será realizada hoje (18), a partir das 18 horas, sem acesso do público. A medida está prevista no ato da Mesa Diretiva publicado ontem (17), com os procedimentos e regras para conter o avanço do coronavírus (Covid-19) no município.

Estão na pauta as votações de dois vetos do Executivo: um decorrente do projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade de regulamentação das atividades de guardadores de veículos automotores, os chamados “flanelinhas”, e outro do projeto de lei que institui o Programa Municipal de Apoio ao Esporte e concede incentivo fiscal aos patrocinadores esportivos. Ambos são de autoria do vereador Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho.

Também será discutido e votado amanhã o projeto de lei que dispõe sobre a reserva aos negros de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e de empregos públicos, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo do município. A propositura é de autoria do vereador Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado.

Fonte: Câmara Municipal de Suzano