Por Assessoria Dr. Rafu Jr

Ferraz de Vasconcelos conta com dois casos positivos do novo Coronavírus (COVID – 19). Além disso, Mogi das Cruzes já tem 1 caso confirmado e o Alto Tietê já contabiliza 388 casos suspeitos. No Estado de São Paulo já houve três mortes. (Atualização 18 de março)

A pandemia do novo Coronavírus (COVID – 19) tem sido motivo de preocupação para toda a população. As administrações Municipais têm adotado medidas para combate e prevenção da doença, mas a principal forma de prevenção vem da própria população.

Como forma de orientar os ferrazenses, conversamos com o Dr. Rafu Júnior, que publicou em suas redes sociais dicas para a prevenção e combate da doença. Segundo o médico entender como a doença funciona faz a diferença. “O primeiro passo entender que o novo coronavírus é transmitido através de gotículas que saem da por meio da tosse, espirro e fala, mas a contaminação pode ser até mesmo por apertos de mão. Os sintomas são parecidos com o de uma gripe, só que mais intensos principalmente na febre, tosse e dificuldade para respirar”, comentou o médico.

Já sobre os métodos para prevenção, basicamente são relacionados à higiene pessoal e isolação social. “Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos até a altura do pulso, limpar a parte de baixo das unhas; utilizar o álcool gel; cobrir boca e o nariz com o antebraço ao tossir ou espirrar; evitar lugares cheios e não dividir objetos pessoais são as principais recomendações”, afirmou Rafu.

Além disso, há os grupos mais vulneráveis e suscetíveis ao Covid – 19, que segundo o Ministério da Saúde são os idosos, diabéticos, hipertensos, pessoas com insuficiência renal ou respiratória e pessoas com doença cardiovascular crônica. “A questão do isolamento social é para o bem de todos. Temos que nos prevenir. Quem tiver a opção de ficar em casa, fique. Não só por você, mas principalmente pelas pessoas mais suscetíveis à doença”, orientou o médico.

ARTE

– Lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão até o pulso. Não deixe de higienizar a parte de baixo das unhas

– Pode ser feita a higienização das mãos com álcool gel

– Cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, o ideal é usar o antebraço.

– Evite lugares com aglomerações de pessoas

– Manter os ambientes bem ventilados

– Não compartilhar objetos pessoais

Fique atento caso você tenha sintomas como, febre alta, tosse, dores musculares, falta de ar, secreção na garganta e procure atendimento médico.