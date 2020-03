Por Junior dos Anjos

Na última quinta-feira, 19 do corrente, o programa Bom Dia Ferraz da TV Cenário recebeu a Secretária Municipal da Fazenda de Ferraz de Vasconcelos, a senhora Silvana Francinete da Silva, no qual a mesma fez a prestação de Contas da sua Pasta.

Os apresentadores Jairzinho Ambrósio e Junior dos Anjos, que conduziram a entrevista, puderam sabatinar a Secretária Silvana sobre os dados numéricos oficiais da real situação das contas públicas da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, bem como, a evolução Orçamentária e Financeira da Administração do Governo de Zé Biruta.

A entrevistada fez um comparativo sobre o cenário herdado a partir de 1° de janeiro de 2017 (das gestões passadas) em comparação ao demonstrativo do ano passado, no qual a mesma apresentou durante a entrevista através de gráficos. Segundo apontamento da própria Secretária, a cidade de Ferraz registrou no ano de 2016 um déficit de R$ 288.186. 249 e, em 2019 (na Gestão do prefeito Zé Biruta) a prefeitura de Ferraz apresentou um superávit de R$ 343.813.481, ou seja, houve um crescimento de 19,30%.

A Secretária também destacou as difíceis decisões que o prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, teve que tomar em conjunto com a titular da Pasta para “limpar” o nome da cidade, uma vez que a prefeitura estava arrasada financeiramente (no primeiro ano de Governo) e, prontamente resolveram sanar as contas da cidade, pagando aos credores e quitando os salários atrasados dos funcionários que, segundo Silvana, foi quitado em janeiro de 2017.

Durante a entrevista, a Secretária Silvana destacou pontos relevantes, como: manter o equilíbrio Orçamentário-Financeiro da Administração Municipal, o prezar pela fidedignidade na escrituração contábil, o zelo pelas Finanças municipais, o controle e transparência fiscal, o zelo pelas finanças municipais, bem como, a Gestão do Setor tributário municipal.

