O vereador Nicolas David (PSB) juntamente com o vereador Clóvis Ottoni (PSC) enviaram na tarde de quinta-feira (19) um ofício aos responsáveis pelas companhias Sabesp e EDP Energia cobrando para que seja suspenso o corte no fornecimento destes insumos temporariamente.

Na visão dos parlamentares, a medida se faz necessária diante dos problemas causados pela pandemia de Covid-19 também no setor econômico. Para os vereadores, a diminuição da circulação de pessoas trará consequências diretas e imediatas na economia. “Os pequenos comércios serão aqueles que mais vão sofrer e precisamos pensar nessas pessoas agora”, afirmou.

A medida proposta se faz necessária diante dos problemas que a economia já enfrenta e ainda enfrentará diante da quarentena necessária para conter o vírus.

Os vereadores salientaram ainda que a suspensão dos cortes no fornecimento de água e luz se faz necessário diante do cenário de pânico econômico. “Muitas vezes o sujeito que está para ter a luz ou a água cortada é aquele trabalhador informal que vende produtos na rua e que agora, com as ruas cada vez mais vazias, não tem para quem vender e não vai conseguir recursos para o básico”, salientaram.

“Isso que estamos propondo nem se trata de algo relacionado somente a economia, mas sim de um ato humano, de respeito e compaixão pelo próximo, é o mínimo que devemos fazer nesse momento tão difícil que o mundo está passando. Se cada um fizer sua parte sairemos disso o mais rápido possível”, finalizaram.

Por: Ivan Santos