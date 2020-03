Em tempo de coronavírus (Covid-19), a vereadora Roseli Aparecida Messias Ferreira (Republicanos), a Rose Fitness fez uma avaliação positiva das ações que estão sendo adotadas pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos para conter o avanço vertiginoso da doença, na cidade. A análise foi feita durante a sessão ordinária, na última segunda-feira, dia 16. Segundo ela, o governo local acerta ao decretar emergência sanitária. Por sua vez, até agora, Ferraz registra dois casos confirmados.

Especialista no assunto, já que é professora de educação física da rede estadual, a parlamentar enfatizou, principalmente, os aspectos da medida voltados à suspensão total por 15 dias das atividades escolares. O prazo passou a valer, na quarta-feira, dia 18. Para ela, ao tomar essa iniciativa preventiva contra a contaminação do coronavírus no ambiente estudantil por um período determinado, o Poder Executivo terá condições de avaliar se a decisão poderá continuar ou não após a pausa temporária.

“Na realidade, a adoção de novas ações restritivas vai depender da evolução do contágio indiscriminado da virose em geral”, explica Rose Fitness. Além disso, a vereadora aponta como fator positivo do decreto de emergência na saúde pública municipal a criação de um comitê de enfrentamento ao coronavírus. Na prática, o grupo multidisciplinar reúne profissionais da saúde, educação e serviço social, entre outros, setores administrativos para assim desenvolver as medidas mais adequadas para reduzir os impactos da doença no povo ferrazense.

O estado de emergência sanitária também abrange a proibição de eventos públicos com mais de 50 frequentadores, assim como, o fechamento de serviços de acolhimento, fortalecimento de vínculos de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos e suspende o gozo de férias de servidores lotados na área da saúde. Além disso, a administração da cidade resolveu mandar fechar tabacarias, dilatar o prazo por 15 dias para o pagamento de tributos como, por exemplo, o do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 20 deste mês para o dia 05 de abril.

Cooperação

Por ser dona de uma academia de dança que leva o seu nome, no Jardim São João, a vereadora também decidiu suspender as aulas de 17 a 07 de abril de próximo. A decisão demonstra o seu senso de responsabilidade social nesse momento conturbado porque passa o país. De acordo com ela, a pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) exige o esforço de todos para diminuir os efeitos da doença. Por outro lado, ela recomenda que os alunos obedeçam a todos os protocolos de especialistas em saúde pública.

Por Pedro Ferreira