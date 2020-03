A administração municipal suzanense segue se adaptando às recomendações de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), e a redução do fluxo de pessoas é uma medida essencial para manter a segurança da população que busca atendimento junto aos prédios públicos da cidade. Pensando nisso, o Centro Unificado de Serviços (Centrus) passa a estimular o uso do telefone e dos canais on-line disponíveis.



O prédio, que abriga diferentes tipos de atendimento ao cidadão, recebe cerca de 400 pessoas por dia. Para evitar aglomerações, o público deve priorizar à distância, por meio do telefone e da Internet. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, André Loducca, o atendimento presencial não será suspenso, mas deve ser evitado.



O chefe da pasta reforçou que todos que buscarem atividade presencial serão atendidos. “Nosso objetivo é reduzir o fluxo de pessoas circulando, por isso incentivamos os meios alternativos. O atendimento presencial deve acontecer somente se houver extrema necessidade”, explicou.

Dentre os principais serviços oferecidos no Centrus está o projeto Suzano Mais Emprego, que agora conta com um e-mail especial para receber os currículos dos candidatos: suzano.vagas@gmail.com. Os interessados devem, preferencialmente, encaminhar no formato PDF. As vagas são semanalmente atualizadas no site oficial da prefeitura (www.suzano.sp.gov.br) e divulgadas nas redes sociais.



Planejamento Urbano

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação também tem um e-mail para dúvidas e orientações sobre o atendimento neste período: pmssmpuh@gmail.com. A entrega e devolução de Comunique-se, dos processos físicos, serão realizados em dia pré-agendado. As análises seguem sendo realizadas em ritmo reduzido. Estão suspensos os prazos de avaliação e devolutiva de Comunique-se previstos no decreto municipal 9.420/2020.



A pasta ainda determina que, nos casos de processos relacionados a Ocupe-se, Certidão de Existência ou demais que necessitem de vistoria “in loco” ficarão em Aguarde-se, por tempo indeterminado. O sistema VRE e ICAD permanecem em ritmo normal de análise e abertura de processo, mas os atendimentos serão realizados por telefone ou e-mail. Os processos de reenquadramento de VRE serão realizados em ritmo reduzido.

O programa Cidade Legal (do governo do Estado), para regularização fundiária, está suspenso por tempo indeterminado. Os demais processos de Reurb também ficam em Aguarde-se por tempo indeterminado. O programa federal “Minha Casa, Minha Vida” terá o cronograma de entrega de chaves executado de forma gradativa e com horário agendado. Já os processos on-line, via sistema Acto, se mantém em ritmo normal.

Finanças e Meio Ambiente

A Secretaria de Planejamento e Finanças também vai adotar o estímulo ao atendimento à distância, a fim de se evitar aglomerações. Veja a tabela abaixo com todos os meios alternativos oferecidos pela pasta.

Na Secretaria de Meio Ambiente, os prazos para atendimento de Comunique-se estão suspensos, sem nenhum prejuízo do interessado. As denúncias mantém os protocolos, sendo encaminhadas via Ouvidoria. Caso seja extremamente necessário o protocolo de algum documento, o interessado deverá ligar agendando. Os Ecopontos permanecerão fechados, mas a coleta seletiva segue normalmente.

QUADRO

Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego Serviço Telefone E-mail Departamento Administrativo e Financeiro (11) 4742-9579 smde@suzano.sp.gov.br Incra (11) 4746-4781 smde@suzano.sp.gov.br Banco de Alimentos/PAA (11) 4746-3297 / 1580 smde@suzano.sp.gov.br Agricultura Familiar (11) 4746-3297 / 1580 smde@suzano.sp.gov.br Banco do Povo Paulista (BPP) (11) 4744-6778 smde@suzano.sp.gov.br Microempreendedor Individual (MEI) (11) 4745-2264 smde@suzano.sp.gov.br Suzano Mais Emprego (11) 4742-5515 suzano.vagas@gmail.com Departamento de Relações Institucionais (11) 4744-5540 smde@suzano.sp.gov.br Relações Empresariais e de Negócios (11) 4747-5189 smde@suzano.sp.gov.br Turismo, Feiras e Eventos (11) 4747-5189 smde@suzano.sp.gov.br Cadastro de Artesãos (11) 4742-9579 smde@suzano.sp.gov.br

Meio Ambiente Serviço Telefone E-mail Fiscalização Ambiental (Denúncias) 0800-774-2007 ouvidoria@suzano.sp.gov.br Licenciamento Ambiental (11) 4745-2119 smma.licenciamento.ambiental@suzano.sp.gov.br Bem-Estar Animal (11) 4745-2055 smma@suzano.sp.gov.br

Planejamento e Finanças Serviço Telefone E-mail Cadastro Imobiliário (11) 4745-2010 iptu@suzano.sp.gov.br ITBI (11) 4745-2024 smpg@suzano.sp.gov.b Fiscalização Tributária (11) 4745-2013 / 2023 smpg@suzano.sp.gov.b DIPAM / ICMS (11) 4745-2012 dipamsmf@suzano.sp.gov.br Dívida Ativa 4745-2007 / 2008 smpg@suzano.sp.gov.b Análise de Receita (11) 4745-2006 smpf.analisedareceita@suzano.sp.gov.br Central de Negociação do Contribuinte (CNC) (11) 4745-2004 cnc@suzano.sp.gov.br Assessoria de Receita 4745-2002 / 2003 smpf.gestaotributaria@suzano.sp.gov.br Cadastro Mobiliário (11) 4745-2025 smpg@suzano.sp.gov.b iCad Online (Mei/Autônomos/Baixo Risco) (11) 4745-2049 Acesso: http://bit.ly/iCadSuzano Nota Fiscal (Eletrônica) (11) 4745-2049 Acesso: http://bit.ly/NFeSuzano Portal do Cidadão (IPTU, ITBI, ISS e outros) (11) 4745-2049 Acesso: http://bit.ly/PortalCidadao

Planejamento Urbano e Habitação Serviço Telefone E-mail Habitação (11) 4745-2017 smpuh@suzano.sp.gov.br Cadastro Habitacional (11) 4745-2017 cadastrohabitacional@suzano.sp.gov.br Fiscalização de Obras (11) 4745-2162 smpuh@suzano.sp.gov.br Aprovação de Projetos (11) 4745-2128 Acesso: http://bit.ly/SistemaACTO Uso e Ocupação de Solo (11) 4745-2028 / 2175 / 2158 smpuh@suzano.sp.gov.br Dúvidas e Orientações Gerais (11) 4745-2123 pmssmpuh@gmail.com

Crédito das fotos e Fonte: Mauricio Sordilli/Secop Suzano