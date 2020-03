Com o objetivo de conter a proliferação do vírus covid-19, o Executivo de Poá decidiu pela suspensão dos trabalhos da edilidade até dia 31 de março. (Como consta na Portaria 026/2020).

Inicialmente, o atendimento ao público havia sido suspenso, bem como a realização de sessões ordinárias e solenes, seguindo recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e considerando as orientações do Ministério da Saúde, veiculadas através do Boletim Epidemiológico nO 05, de 13.03.2020; como consta no Projeto de Resolucao 7_2020, de 16 de março.

O projeto de resolução também instituiu um Comitê Permanente de Crise, formado pelos integrantes da Mesa Diretora e Lideranças, para avaliar a evolução dos fatos, bem como propor as medidas que forem necessárias

frente ao impacto do COVID-19.

A portaria divulgada hoje estabelece que, em caso de necessidade, os funcionários da Casa de Leis serão convocados para serviços emergenciais.

Por: Aline Cristina Camargo