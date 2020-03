Por consenso entre os vereadores devido ao avanço da epidemia do novo coronavírus (Covid-19), a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos decidiu adiar a sessão ordinária que seria realizada nesta segunda-feira, dia 23, a partir das 18h. Com isso, a pauta fica automaticamente transferida para a próxima no dia 30 do corrente, com início, às 9h.

Além disso, a Mesa Diretora da Casa também optou por alterar o horário das sessões ordinárias que regimentalmente ocorrem todas as segundas-feiras, a partir das 18h para a mesma data, porém, às 9h. A Câmara Municipal fechou ainda o acesso do público ao plenário durante as sessões plenárias e, ao mesmo tempo, as suas dependências.

As decisões preventivas a disseminação ao coronavírus inclui ainda a dispensa de vereadores com mais de 60 anos das sessões plenárias, sem prejuízo aos seus subsídios. As medidas contra o Covid-19 e, por tempo indeterminado passam a valer a partir desta segunda-feira, dia 23. No fundo, a Câmara Municipal quer assim preservar a saúde de munícipes e de seus servidores em geral.

Para o presidente, Agílio Nicolas Ribeiro David (PSB), o momento é de muita apreensão por parte de todos, no entanto, com as medidas sanitárias que estão sendo adotadas pelas autoridades brasileiras em saúde, o país vai passar por essa pandemia, em breve. “Por isso, é muito importante à cooperação de toda a sociedade no enfrentamento ao coronavírus”, finaliza.

Por Pedro Ferreira