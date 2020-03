O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, junto com o secretário municipal de Saúde, Aloisio Lopes Priuli, apresentou hoje, 23 de março, em uma reunião no anfiteatro do Paço Municipal, na Vila Romanópolis, aos vereadores, um grande projeto que será contratado para o enfrentamento do coronavírus. Essa ação é inédita na região e trata-se da instalação de três polos que serão fixados nas dependência do Centro de Especialidades Médicas (CEM) e em duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sendo um na Vila São Paulo e outro na Vila Santo Antônio.

O polo um será para atendimento primário, onde o paciente chega com os sintomas do coronavírus, mas não tem a confirmação se está infectado. Nesse polo será instalado 50 poltronas para acomodação dos pacientes. Vale lembrar que, esse projeto tem a capacidade de atender 400 pacientes diariamente.

No polo dois, o atendimento será na unidade de saúde da Vila São Paulo, que será referência para os pacientes já confirmados da doença e que tenham algum sintoma mais acentuado e precise de um acompanhamento profissional, onde o mesmo ficará em observação. Nesse polo haverá 20 leitos para os pacientes receberem medicamentos.

O terceiro polo será para o paciente que já passou pelo segundo polo e a doença evoluiu, então receberá um tratamento mais intensivo, de respirador e intubação. Esse terceiro polo, será na unidade de saúde Vila Santo Antônio.

Nessas unidades o atendimento será exclusivo para pacientes com suspeitas e casos confirmados do COVID-19.

Já esse polo será equipado com 10 leitos, com toda estrutura de UTI.

Nos três polos, haverá equipe médica (médico e enfermeiros), administrativo, limpeza, segurança.

Os pacientes que são atendidos nas unidades básicas de saúde que serão ocupadas por esse novo equipamento de saúde, serão referenciados para as outras unidades.

Todas as unidades que receberão esses pacientes com suspeita do coronavírus, serão encaminhado para o polo um, devidamente orientado e com máscara.

O prefeito Zé Biruta, ao anunciar esse projeto, disse que, os moradores de Ferraz de Vasconcelos, que contraírem esse vírus terão um atendimento de qualidade e especial. “Esperamos que essa pandemia seja breve, porém, precisamos dar total apoio à nossa população, que caso precise de um atendimento com qualidade de recuperação, seja bem acomodado e receba total assistência médica,” afirmou o prefeito.

Na reunião também estiveram presentes a secretária municipal de Fazenda, Silvana Francinete da Silva, o secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Bruno Daniel da Silva de Oliveira, a titular da Secretaria Municipal de Administração, Carmen Lúcia Lorenti, bem como o presidente da Câmara, Agilio Nicolas Ribeiro David, os vereadores Flávio Batista de Souza Claudio Ramos Moreira, Renato Ramos de Souza, Cláudio Squizato, Eliel de Souza, Hodirlei Martins Pereira, Antônio Marcos Atanázio, Ananias Coelho Neto, Luiz Fábio Alves da Silva, Clóvis Ottoni Souza, Roseli Aparecida Messias Ferreira, Pedro Paulo de Almeida e Marcos Antônio Castello.



Fonte: DeCom Ferraz