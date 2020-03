Como medida preventiva contra o novo Coronavírus, a Prefeitura de Mogi das Cruzes anunciou nesta segunda-feira (23/03) o fechamento do Mercado Municipal e a suspensão das feiras livres da cidade a partir desta terça-feira (24/03). O Mercado do Produtor Minor Harada continuará operando com regras especiais, mas apenas para o segmento de atacado. Está em desenvolvimento uma plataforma de e-commerce para a venda de produtos de mercadistas, feirantes, varejistas, permissionários e produtores rurais.

A decisão da Administração Municipal visa evitar aglomerações e acompanha a decisão do governador João Doria, que determinou no último sábado (21/03) quarentena em todos os 645 municípios do Estado a partir desta terça-feira (24/03). A medida será válida por 15 dias, podendo ser prorrogada. Mogi das Cruzes também está sob as determinações do decreto de calamidade pública assinado no dia 20 de março pelo prefeito Marcus Melo.

O atendimento da Secretaria de Agricultura está sendo pelo telefone 4798-5136, via whatsapp pelo número 4798-5025 e pelo e-mail agricultura@pmmc.com.br (Kelli Correa Brito)

Feiras livres e varejões

A partir desta terça-feira (24/03), as feiras livres e varejões estarão suspensas. As feiras noturnas já haviam sido fechadas.

Mercado Municipal

Fechou às 14 horas desta segunda-feira (23/03) e seguirá com as atividades suspensas até o dia 7 de abril. Funcionarão somente sistemas de entrega

Mercado do Produtor Minor Harada



A partir desta segunda-feira (23/03), no Mercado do Produtor só funcionará o segmento de atacado. Foi organizado um espaçamento diferente entre os permissionários e haverá o controle do fluxo de pessoas e veículos.

Plataforma de e-commerce

Ferramenta está em desenvolvimento para a venda de produtos online e atenderá os mercadistas, feirantes, varejistas, permissionários e produtores rurais.

Secretaria de Agricultura