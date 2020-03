As mais de 9,5 mil doses da vacina contra a gripe que Suzano havia recebido na semana passada acabaram em poucas horas na manhã desta segunda-feira (23/03), primeiro dia da campanha nacional de imunização. Agora, a previsão é de que o governo do Estado encaminhe uma nova remessa até esta quinta-feira (26/03), uma vez que o envio para todas as cidades paulistas ocorre gradualmente, mas o município já solicitou um lote de forma emergencial.

Além das 23 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs), um sistema drive-thru para imunização de pessoas com mais de 60 anos também foi colocado à disposição neste primeiro dia. A ideia é que esse público receba a dose sem precisar sair do veículo como alternativa para não se deslocar até um dos postos da cidade e evitar contato com os pacientes que passarem pelo mesmo local. “Quando recebermos mais lotes, vamos retomar a imunização nas unidades e também no drive-thru e informar a população”, disse o secretário de Saúde, Luis Claudio Guillaumon.

As doses que protegem contra três tipos do vírus Influenza (H1N1, H3N2 e B) são encaminhadas para todas as cidades paulistas pelo governo do Estado de maneira gradual, não todas ao mesmo tempo. O público-alvo em Suzano supera 84 mil pessoas, das quais 23 mil são idosos. A meta é atingir uma cobertura de 90%.

O sistema drive-thru foi montado na rua 9 de Julho, em frente à sede do Suzano Futebol Clube, o Suzaninho, no Jardim Santa Helena, e irá durar enquanto houver demanda ou até antes de começar a segunda etapa da campanha, momento em que entram outros grupos prioritários, em 16 de abril (quinta-feira). Quando for reiniciado, o atendimento acontecerá em dias úteis das 8 horas às 15h30, mesmo período dos postos fixos.

Nesta segunda-feira, dois veículos eram atendidos por vez: um na baia de recuo e outro na beira da calçada. Agentes da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana organizavam a fila e orientavam os condutores quanto à interdição em meia pista no trecho. Era necessário apresentar documento de identidade, caderneta de vacinação (se possível) e comprovante de endereço. A iniciativa é voltada preferencialmente para os idosos, ficando como opção para os trabalhadores da área da Saúde – o outro grupo prioritário que também começou a ser imunizado – as unidades municipais.

Vale lembrar que, embora seja fundamental, a vacina não previne o contágio do novo coronavírus (Covid-19). “Mas estar imunizado é importante porque caso o indivíduo apresente sintomas característicos de uma gripe mesmo já tendo recebido a dose, o médico pode focar mais no diagnóstico e direcionar melhor o tratamento”, explicou Guillaumon. Inclusive, este foi o motivo de o governo federal ter antecipado o início da campanha de abril para março.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe em Suzano conta com tendas nas áreas externas de 20 UBSs e USFs. O objetivo é evitar aglomerações em ambiente fechado e inibir o contato do público-alvo com as demais pessoas, pois esses locais estão voltados também ao atendimento daqueles que apresentarem sintomas do novo coronavírus, tais como febre, tosse e falta de ar.

Apenas as unidades dos bairros Jardim do Lago, Jardim São José e Jardim Natal não terão a estrutura anexa, sendo que a imunização será deslocada para escolas municipais e associação vizinha (EM Professora Maria Odete Cara Gouvêa, EM Professora Sonia Regina Alonso Ostemayer e Associação de Moradores do Jardim Natal, respectivamente).

QUADRO

Calendário de vacinação contra a gripe

• A partir de 23/03: Pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da área da Saúde

• A partir de 16/04: Educadores, indivíduos com doenças crônicas e profissionais das forças de segurança e de salvamento

• 09/05: Dia D da campanha

• A partir de 09/05: Crianças maiores de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, indígenas, pessoas com idade entre 55 e 59 anos, adolescentes sob medidas socioeducativas, presos e funcionários do sistema prisional

Crédito das fotos e Fonte: Irineu Junior/Secop Suzano