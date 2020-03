Nos dias 27, 30 e 31 de março e 1 e 2 de abril, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, estará realizando a vacinação contra a gripe para idoso com mais de 60 anos em sistema de drive-thru, onde este público poderá receber a dose contra a H1N1 sem precisar sair do carro. A ação ocorre das 9 às 15 horas, em dois locais da Vila Romanópolis.

As equipes da Vigilância Epidemiológica municipal estarão aplicando a vacina na Rua 7 de Setembro, na altura do 201, e na Rui Barbosa, na altura do número 300. Os postos volantes terão como objetivo evitar a aglomeração de pessoas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e unidades da Estratégia da Saúde da Família (ESFs) durante a campanha, que se encerra em 22 de maio. Para receber a dose no drive-thru será necessária a apresentação do RG.

Nesta primeira etapa, o grupo prioritário são os idosos a partir de 60 anos e funcionários do sistema de saúde, totalizando 52.649 pessoas a serem vacinadas em Ferraz. A segunda etapa começa no dia 16 de abril, e terá como metade vacinar os professores da rede pública e privada, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, e ainda funcionários das forças de segurança e salvamento. A terceira etapa será iniciada em 9 de maio para imunizar crianças de 6 meses à 5 anos de idade, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade que estejam sob medida socioeducativas e população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, bem como adultos entre 55 e 59 anos, visando a ampliação da cobertura vacinal.

O titular da pasta, Aloísio Lopes Priuli, pede para que os grupos prioritários não deixem de se imunizar. “Neste momento é essencial que os públicos-alvo não deixem de tomar a vacina contra a gripe, que não protege contra o coronavírus, mas que mesmo assim deve ser tomada. Esperamos a adesão dos ferrazenses para que consigamos atingir nossa meta e proteger a população”, afirmou Priuli.

De acordo com o prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, o sistema de drive-thru é uma estratégia essencial para atender todo o público-alvo e ainda protege-los da contaminação do Covid-19. “Foi algo que vimos muitas cidades adotando e não poderíamos deixar de usar esta ferramenta aqui em Ferraz também. A gente imuniza e ainda consegue proteger nossos idosos de aglomerações. Aproveito para reforçar o pedido para que a população fique em isolamento social e mantenha as práticas básicas de higiene”, disse o chefe do Executivo ferrazense.Fonte: DeCom Ferraz