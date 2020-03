Por Lucas Augusto



Apesar do gigante número de casos confirmados e mortes por coronavírus em todo o mundo, está ocorrendo também uma alta no número de pacientes curados do Covid-19.



De acordo com a Universidade Johns Hopkins, que está fazendo um monitoramento do vírus no mundo todo, até as 17h29 desta quinta-feira (26), já são 122.059 casos confirmados de pessoas curadas do vírus, sendo 61,201 casos da província de Hubei, China (Onde surgiu o Covid-19). O Brasil segue com 6 casos confirmados de pessoas curadas, parece muito pouco, mas basta ver a diferença entre o número de infectados e mortos entre Brasil e China, além do tempo que cada um está enfrentando este vírus.



Apesar de tudo que já foi causado por esta pandemia, o mundo segue lutando contra o novo coronavírus, e mesmo que possa parecer algo lento e distante, estamos a caminho de formas de prevenção e tratamento mais eficazes, além de uma possível cura.