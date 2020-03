Mogi das Cruzes recebeu nova remessa de vacinas contra a gripe e já está abastecendo as unidades de saúde de todo o município. A Secretaria Municipal de Saúde retoma nesta quinta (26/3) e sexta-feira (27) a vacinação no Pró-Hiper para pessoas com mais de 70 anos sem necessidade de sair do veículo. Nas unidades de saúde, a campanha também será retomada nesta quinta.

Embora a vacina contra a gripe aplicada em todo o país não proteja contra o novo coronavírus, os idosos devem ser imunizados porque são mais suscetíveis às doenças respiratórias e suas possíveis complicações. A vacinação também ajuda a diferenciar a gripe comum da Covid-19, ou seja, se a pessoa recebeu a dose de combate à gripe e, mesmo assim, apresentar sintomas como tosse e falta de ar, provavelmente não é o vírus influenza, o que pode ajudar o médico em sua conduta.

A vacinação no Pró-Hiper é exclusiva para quem pode ir de carro e tem entrada pela avenida Cívica, no bairro do Mogilar, sendo obrigatória a apresentação do cartão SIS ou documento de identidade e comprovante de endereço. O horário de funcionamento é o mesmo adotado nas unidades de saúde: das 8 às 16h30, de segunda a sexta-feira. Caso haja doses suficientes, o atendimento poderá ser realizado também no sábado (28/03).

Quem não tem carro deve procurar uma unidade de saúde mais próxima de casa. “A vacinação drive-thru é uma maneira de reduzirmos o fluxo de pessoas nas unidades de saúde, mas todos os postos estão adotando estratégias para reduzir as aglomerações e acelerar os atendimentos”, explica o secretário municipal de Saúde, Henrique Naufel.

De acordo com a programação mogiana, entre os dias 30 de março e 15 de abril serão imunizadas pessoas de 60 a 74 anos. A partir de 16 de abril, o município deverá seguir a programação do calendário nacional ou adaptar novas ações conforme a situação. Lembrando sempre que o cumprimento do cronograma depende da reposição das doses.

Informações pelo SIS 160.