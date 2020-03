A Secretaria de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos está realizado uma série de mudanças em seus atendimentos cotidianos por conta do novo coronavírus. O objetivo é proteger as famílias vulneráveis que utilizam dos serviços da pasta, evitando aglomerações e maiores contatos físicos. As atividades estão sendo executadas prioritariamente por telefone, agendamento, e presencial apenas em casos de urgência, sendo atendida apenas uma pessoa por família. Visitas domiciliares também estão suspensas.

Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) estão atendendo de acordo com as especificações necessárias. Mas o Cras do Parque São Francisco e o Cadastro Único (CadÚnico) que são fixos dentro do Centro de Integração a Cidadania (CIC), foram realocados em outros prédios, já que o CIC, de administração do Estado, está fechado por determinação. Já o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que atende casos de média complexidade, também está aberto e realizando atendimentos por agendamento. Apenas casos mais graves, como violência, estão sendo tratados pessoalmente.

Os profissionais dos serviços de acolhimento institucional para crianças, adolescentes, idosos, adultos e famílias passaram por capacitações com a equipe da Saúde ferrazense e monitoram de perto os acolhidos. Visitas e ações de voluntários dentro destes locais estão suspensas. Vale ainda destacar que no serviço de acolhimento para adultos e famílias, onde é oferecido banho e alimentação para moradores de rua, está ocorrendo uma triagem na entrada, com a aferição de temperatura e observação de possíveis sintomas. Se a pessoa estiver em condições em adentrar o serviço, ela é encaminhada para o banho e alimentação, o que acontece em horário diferenciado se comparado aos já internos, evitando a convivência e aglomeração. Se não, são seguidos os protocolos da Saúde.

Apesar da condição epidemiológica da cidade, as abordagens sociais continuam ocorrendo. A pasta disponibiliza de uma equipe que vai até às ruas do município, com o objetivo de orientar e conscientizar os moradores de rua sobre a importância da higienização neste momento. O Creas encaminha os adeptos para banho e alimentação.

Segundo o titular da pasta, Rodrigo de Freitas Siqueira, a estratégia dos atendimentos nos serviços podem mudar com o tempo. “A gente tem reuniões com toda a equipe diariamente, promovendo a análise da situação do Covid-19 na cidade, e montando nossos esquemas de ações, que podem mudar de acordo com a demanda”, afirmou Siqueira.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, destaca a importância dos serviços da Assistência Social continuarem na ativa, mas com muita responsabilidade. “Agora mais do que nunca estas famílias vulneráveis precisarão de apoio, então é hora do poder público usar todas as ferramentas que têm para tornar este período menos doloroso para estas famílias. Nosso moradores não estão sozinhos e podem confiar na nossa responsabilidade frente ao vírus”, concluiu o chefe do Executivo ferrazense. Fonte: DeCom Ferraz