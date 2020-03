A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos definiu hoje, 27 de março, a antecipação do recesso escolar, que ocorreria entre 9 e 22 de julho. A partir da medida, as férias ocorrerão de 2 a 15 de abril. A ação tem como objetivo continuar cuidando dos alunos da rede municipal, que estão com aulas paralisadas desde o dia 18 deste mês, inibindo o contágio do novo coronavírus.

A decisão foi tomada após deliberação conjunta com o Conselho Municipal de Educação, que optou pela antecipação por ser a melhor estratégia a ser adotada no momento, sendo este de quarentena das famílias da cidade.

Ainda neste sentido, vale salientar que a Educação ferrazense está finalizando a construção de uma plataforma digital, que irá oferecer atividades on-line para os estudantes da rede, que poderão acessar o material com a ajuda dos pais ou responsáveis. O acesso dependerá de um cadastro preliminar que estará disponível no site oficial da Prefeitura (http://ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/), a partir de 2 de abril.

De acordo com a titular da pasta, Sônia Regina Fernandes Afonso, as decisões englobam a proteção das crianças e famílias da rede, bem como a continuação do processo de desenvolvimento. “Ainda não é hora de voltarmos com as nossas aulas. Como vimos pelo mundo todo, a disseminação do Covid-19 ocorre de forma muita rápida, podendo levar a morte, por isso adiantamos nosso recesso. Com relação às atividades que serão ministradas de forma on-line, se resume a disponibilização de instrumentos pedagógicos cujo finalidade será favorecer o processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes”, afirmou a secretária municipal.

Para mais informações, a Secretaria Municipal de Educação atende pelo 4674-7906.

