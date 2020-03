Por Fundo Social

O Fundo Social de Mogi das Cruzes deu continuidade nesta sexta-feira (27/03) às ações sociais que vêm sendo realizadas diariamente em meio à crise gerada pelo novo coronavírus. Além de uma nova entrega de flores a profissionais da Saúde e Assistência Social, os voluntários continuam à disposição para ajudar os grupos de risco e tiveram sequência os trabalhos de separação de alimentos e montagem de cestas básicas, que serão distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade.

As flores entregues partiram de uma nova doação, feita por produtores rurais da cidade. Com a quarentena, as flores não estão sendo comercializadas, portanto estão sendo doadas, como forma de agradecimento aos profissionais que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Durante os períodos da manhã e tarde, as equipes do Fundo Social percorreram unidades de saúde e os centros de referência da Assistência Social, fazendo as entregas.

Também teve continuidade hoje o trabalho de separação de alimentos provenientes da coleta em unidades de ensino, para a montagem de kits e cestas básicas, que serão distribuídas à famílias em situação de necessidade. Os trabalhos, que contam com a participação de voluntários do programa Família Solidária, estão ocorrendo no Centro do Paradesporto, porém na próxima segunda-feira (30/03) serão reforçados, com a transferência da operação para a sede da merenda escolar, em Braz Cubas.

Além disso, a equipe do Fundo Social e os voluntários do programa Família Solidária estão à disposição para ajudar idosos e pessoas em grupos de risco com compras em supermercados e farmácias. O trabalho já vem sendo feito com idosos da Vila Dignidade, porém pode ser levado a quaisquer outras entidades ou até mesmo pessoas físicas que precisem desse apoio.

“Nossos voluntários, como sempre, estão a postos, com muita vontade de ajudar. Claro que estamos atuando a partir das orientações passadas pelos profissionais da Saúde e da Assistência Social, pois é uma situação delicada e que requer muitos cuidados, mas peço para que todos contem com o Fundo Social neste momento”, complementa Karin.

Quem quiser passar a integrar o “time do bem”, pode se cadastrar, por meio do site da Prefeitura, no programa Família Solidária. Basta inserir seus dados pessoais e aptidões, que os voluntários passarão a ser acionados, conforme a identificação das demandas.

Cadastre-se

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-5143, Whatsapp 97407-8411 ou o e-mail fundosocial@pmmc.com.br. Vale lembrar que o atendimento presencial na sede do Fundo Social, assim como nos demais setores da Prefeitura, estão temporariamente suspensos.