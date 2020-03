O sistema de transporte coletivo de Mogi das Cruzes terá uma nova alteração em sua operação a partir desta segunda-feira (30/03). Fora dos horários de pico, os ônibus passarão a cumprir as tabelas horárias de domingo. Já nos horários de maior procura pelas pessoas que estão indo ou voltando do trabalho, os horários continuam sendo os adotados na última semana.

Na prática, das 5h às 9h e das 16h30 às 19h30, os ônibus permanecerão cumprindo as tabelas horárias usadas aos sábados. Já fora destes períodos, os horários serão os de domingo. As alterações já foram atualizadas na página da Secretaria Municipal de Transportes.

A medida faz parte do acompanhamento realizado no sistema de transporte coletivo da cidade. Na última semana, com o início da quarentena decretada pelo Governo do Estado para o combate à propagação do novo Coronavírus, o volume de passageiros nos ônibus caiu em 75%, com relação aos dias normais. No dia 9 de março, quando o acompanhamento começou a ser feito, foram transportados 142.603 passageiros, enquanto na última sexta-feira (27/03) passaram pelos ônibus 35.622 passageiros.

Por outro lado, com a redução, o número de ônibus nas ruas terá uma queda de 42% com relação aos dias normais de operação. Serão 129 veículos transportando os mogianos, contra 223 ônibus nos dias úteis. Com relação ao que já vinha sendo operado pelo sistema desde a última terça-feira (24/03), a redução foi de 37 ônibus.

Além da adequação do número de ônibus à movimentação de passageiros transportados, a Prefeitura também adotou medidas para desestimular a circulação dos idosos, o grupo de risco mais vulnerável à pandemia de Covid-19. O Cartão Conforto, que permite a viagem gratuita em qualquer lugar do ônibus para pessoas com mais de 65 anos, teve a utilização suspensa no transporte municipal. Apenas em situações de urgência, como os idosos que forem a unidades de saúde ou se vacinar contra a gripe, é permitida a utilização de todos os espaços do ônibus.

A Secretaria Municipal de Transportes vem monitorando também as condições dos Terminais Central e Estudantes, com intensificação dos trabalhos de limpeza e disponibilização de produtos de higiene pessoal para os passageiros, como sabonete e álcool em gel. Equipamentos furtados ou danificados por usuários estão sendo substituídos. Os terminais também recebem serviços de desinfecção, que são feitos por equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Desde o início da crise, as empresas concessionárias do transporte coletivo intensificaram os trabalhos de limpeza nos ônibus, além da orientação aos operadores do sistema sobre os procedimentos que devem ser adotados.

Secretaria de Transportes