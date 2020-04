A Prefeitura de Suzano informa que um morador da cidade, de 81 anos, morreu em um hospital particular da capital paulista, após ser contaminado pelo novo coronavírus (Covid-19)



O paciente já apresentava complicações no quadro de saúde – tinha insuficiências cardíaca e renal crônicas. Depois de um infarto, ele foi para uma unidade hospitalar de uma rede particular em São Paulo, onde ficou internado.



Em 23 de março (segunda-feira), o idoso teve piora no quadro de saúde e apresentou Síndrome Respiratória Aguda Grave, pneumonia e choque séptico. Diante do agravamento, foi feita a coleta para exame do Covid-19. No dia seguinte, 24 de março (terça-feira), o paciente veio a óbito. O resultado foi liberado pelo Instituto Adolfo Lutz nesta segunda-feira (30/03).



A Secretaria Municipal de Saúde continua a seguir os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde – inclusive os parentes da vítima estão sendo monitorados.



Contando com este paciente que morreu, Suzano tem atualmente quatro casos positivos de Covid-19. As outras três pessoas continuam em isolamento residencial e passam bem. Mais 120 casos seguem em análise ou com síndrome gripal e 34 já foram descartados no município.

Fonte: Prefeitura Municipal de Suzano