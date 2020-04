Fonte: SeCom Ferraz





O prefeito de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, prorrogou alguns dos decretos que trazem medidas contra o coronavírus na cidade por mais 15 dias. Sobre o decreto 6.178, que trata do fechamento dos comércios, o chefe do Executivo deverá promover uma reunião na próxima sexta-feira, 3, com seu secretariado para avaliar uma possível prorrogação ou não, visto que o documento tem data limite de 4 de abril.

Foram prorrogados os decretos de números 6.174, 6.176 e 6.177 ambos de 2020. Além disso, a Prefeitura publicou ontem, 30 de março, a deliberação número um, que tem por objetivo liberar a abertura de lojas de matérias de construção civis e industriais, seguindo posicionamento federal e estadual, visando oferecer materiais básicos para reparos emergenciais e ainda manter o funcionamento do setor.

Vale destacar que todas estas ações visam sanar as necessidades da população no que se refere a consumo, bem como evitar o contágio do Covid-19, que em Ferraz já contabiliza dois casos positivos.

Também continua suspenso o gozo de férias para os servidores da Saúde ferrazense, a critério da pasta, e os que estão em período de recesso poderão ser convocados para prestar reforço nos atendimentos. Todas as tabacarias do município continuam fechadas por meio da Vigilância Sanitária. No âmbito administrativo, os atendimentos continuam ocorrendo apenas se forem de urgência, sendo feita uma triagem na porta da Prefeitura ou agendamento em contato com a própria secretaria desejada por telefone. As secretarias de Fazenda e Assuntos Jurídicos suspenderam prazos de processos administrativos e ainda prorrogaram a data de vencimento de taxa e impostos, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), apesar deste poder ser emitido de forma online pelo site oficial da Prefeitura (http://ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/).

O prefeito Zé Biruta destaca a importância de manter tais medidas, visto, principalmente, o papel relevante do isolamento social no combate do coronavírus. “Todas estas ações levam quase que unicamente ao isolamento domiciliar, por isso é imprescindível mantê-las, com o objetivo de proteger nossos munícipes e inibir o contágio da doença. Continuaremos atualizando nossas determinações na medida que for preciso e pedimos encarecidamente aos ferrazenses, que se puderem, fiquem em casa, se cuidem e cuidem se suas famílias”, conclui o prefeito de Ferraz.