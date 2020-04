A reforma do Ginásio Municipal de Esportes “Marcílio Guerra”, localizado no Sítio Paredão, em Ferraz de Vasconcelos, deve ser finalizada até maio, segundo a Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano, Saneamento, Verde, Meio Ambiente e Habitação. O equipamento, que nunca havia passado por revitalização, está recebendo os serviços desde novembro de 2019 e apesar da paralisação de vários serviços na cidade por conta do coronavírus, as obras de infraestrutura continuam ocorrendo no município.

De acordo com a pasta, estão sendo investidos R$ 600 mil de recurso próprio na obra. Além da reparação nas estruturas do espaço, a reforma está contemplando novas pinturas, sistema elétrico, acabamentos, instalação de postes de voleibol e basquete com pintura e rede, traves de futebol de salão, estrutura para jogos de basquete, implantação de tela de nylon para cobertura de quadra, colocação de estrutura metálica para cobertura do local, bem como a nova demarcação da quadra, que agora será maior, atendendo requisitos para competições de alto nível. Os serviços contam com máquinas e caminhões à disposição para intensificar os trabalhos.

Vale ainda destacar que também há um processo aberto para a revitalização do córrego que encontra-se atrás do Marcílio, o que depois de concluído, oferecerá uma estrutura completa aos frequentadores do Ginásio.

“A reforma do Marcílio sempre foi um anseio da população ferrazense, que sabe que mesmo com a paralisação das atividades no local, a espera irá valer a pena. Estamos realizando uma obra que além de bonita, atenderá todas as necessidades dos atletas que ali treinam, oferecerá conforto ao público e que com certeza encherá os moradores de orgulho”, afirmou o titular do Obras municipal, Antônio Carlos dos Santos Ferreira, sobre o desejo dos ferrazenses em ver este espaço tão importante na cidade totalmente reformado.

Por determinação do prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, o “Marcílio Guerra” oferece várias escolinhas esportivas durante todo a semana. Os esportes são ministrados para todas as idades no local, inclusive para a terceira idade, com aulas de bocha. O equipamento também acolhe competições de diversas modalidades.

Fonte: DeCom Ferraz