A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos interviu em uma aglomeração no Jardim Bela Vista no último domingo (29). Aproximadamente 20 pessoas estavam em uma praça com som alto e consumindo bebidas alcoólicas, desrespeitando a recomendação de quarentena e ainda causando perturbação ao sossego dos moradores da região. O responsável foi multado e a caixa de som apreendida.





A praça fica entre as Ruas Uruguai e Paraguai. A denúncia veio por meio dos próprios moradores. A equipe da Guarda se deslocou até o local e constatou a aglomeração. No momento da ocorrência, os guardas municipais realizaram a aferição do som com o decibelímetro, que acusou 95 decibéis, acima do permitido por lei.

O responsável foi autuado em 30 Unidades Fiscais do Município (UFMs), o que equivale a R$ 3.127,50, e ainda teve a caixa de som apreendida. A GCM também dispersou as pessoas que encontravam-se na praça, considerando o risco de contaminação pelo novo coronavírus.

De acordo com o comandante da GCM de Ferraz, Cléverson Ramos, a população deve contribuir com a quarentena, ficando em casa, afinal o cuidado é para proteger a todos os moradores. “Mesmo que a pessoa não seja dos grupos de risco, ela pode morar com idosos ou com outras pessoas que se enquadrem nesta situação, o que traz grande perigo frente a doença, por isso a recomendação não é só para um, mas sim para todos, e vamos continuar combatendo eventuais descumprimentos da quarentena”, afirmou Ramos.

Para denunciar, a GCM atende pelo 153 ou pelo 4674-4334.

Fonte: DeCom Ferraz